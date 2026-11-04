Des jeux indépendants sont repoussés sur Steam car Valve qui met trop de temps à répondre, en partie à cause des jeux IA

Valve reçoit trop de requêtes à cause de l’abondance de jeux IA

En temps normal, approuver un jeu et lui permettre d’être commercialisé sur Steam ne prend que deux à trois jours, selon les retours de Valve qui peut rallonger ce processus si un jeu comporte des éléments qui n’ont pas été correctement notifiés. Cette période commence cependant à s’étendre de manière inhabituelle pour plusieurs studios et créateurs indépendants depuis quelques jours.

Kotaku rapporte les témoignages de nombreux créateurs qui voient leurs jeux être repoussés à cause de Valve qui met trop de temps à approuver les builds envoyées, comme Food Devils et bien d’autres. Cela peut de facto retarder la sortie de ces jeux, alors que tout le monde tente d’esquiver la fenêtre de lancement de GTA 6. On l’a remarqué de notre côté avec Nocturnal 2, via un message publié sur Discord qui informe que le studio n’est plus certain de sortir le jeu à temps (le 10 novembre) en raison des processus de vérifications qui demandent plus de temps que nécessaire. Le jeu n’est pas encore repoussé, mais la situation reste incertaine.

La raison à cela est toute trouvée. Complètement inondé par le flot de jeux créés via IA ces dernières semaines, Steam n’arrive plus à suivre, trop occupé à valider tous ces jeux car il ne souhaite pas restreindre les outils utilisés par les développeurs. Valve reconnaît la chose et promet d’être en train d’améliorer ses processus de vérification :

« Ces derniers mois, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de soumissions pour les pages de boutique et les examens de builds. Nous avons consacré les dernières semaines à adapter nos processus pour faire face à cette hausse. Même s’il reste encore du chemin à parcourir, nous tenons à vous faire part des premières améliorations mises en place ces dernières semaines. Ces changements visent à aider davantage de développeurs à réussir l’examen de leur version dès la première tentative, et à réduire le nombre de réexamens nécessaires en raison de problèmes fonctionnels élémentaires. Nous avons recueilli les retours de nombreux développeurs et sommes conscients du stress engendré par des délais d’examen plus longs que prévu. D’autres améliorations seront apportées au processus d’examen des versions, mais ces premières mesures constituent déjà un excellent point de départ. »

Il n’est pas ici question de parler de l’IA générative, mais difficile d’esquiver l’éléphant dans la pièce. Steam a beau avoir eu des tas de jeux jetables créés à la va-vite avant même l’avènement de l’IA, cet outil a grandement amplifié le problème. En octobre, plus de 4 000 jeux sont sortis sur Steam (!) et la moitié comportait une mention faisant référence à l’utilisation de l’IA générative. À voir maintenant si face à tous ces problèmes, Valve est prêt à prendre des mesures un peu plus restrictives.