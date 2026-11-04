Dragon’s Dogma II: Dark Arisen s’offre une collaboration gourmande avec l’anime Gloutons et Dragons

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Dragon’s Dogma II: Dark Arisen a beau être la version ultime de cet action-RPG, Capcom a encore des idées en réserve pour améliorer l’expérience. Même des projets tout à fait inattendus, comme une collaboration avec la licence Gloutons et Dragons (Dungeon Meshi pour les intimes).

Dragon's Dogma II: Dark Arisen x Gloutons & Dragons // Source : Capcom

Chassez avec le ventre plein

C’est une drôle d’idée qu’a eue Capcom pour Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, mais elle aura de quoi donner le sourire aux fans de Gloutons et Dragons. La série s’invite en effet dans l’action-RPG via une collaboration surprenante disponible dès le 11 novembre prochain, pour une durée limitée qui s’étalera jusqu’au 28 janvier 2027.

Avec cette mise à jour, votre personnage pourra recruter deux nouveaux pions, et pas n’importe lesquels. Il s’agit de pions créés à l’image de Laios et Marcille, deux des personnages emblématiques du manga qui viendront ici vous prêter main forte. Plutôt en combattant qu’en cuisinant, mais c’est déjà ça. Vous recevrez aussi des costumes pour ces personnages, que vous pourrez ensuite équiper sur n’importe quel pion (et même sur vous), et ce même après la fin de cette collaboration.

Si vous ne connaissez pas encore Gloutons & Dragons, il s’agit là d’une série dans laquelle on suit un groupe d’aventuriers s’aventurant dans des donjons, qui se débrouillent pour manger à leur faim en rivalisant d’idées de recettes avec tout ce qui se trouve dans les environs. Le ton du jeu a beau être plus sérieux, le crossover est plutôt bien trouvé.

Dragon’s Dogma II: Dark Arisen est aujourd’hui disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
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Date de sortie : 22/03/2024

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