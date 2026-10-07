Nolan North se dit fin prêt à reprendre son rôle de Nathan Drake dans un éventuel Uncharted 5

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Alors que les rumeurs reprennent autour d’un éventuel nouveau jeu Uncharted, qui arriverait après Intergalactic et avant le prochain projet The Last of Us chez Naughty Dog, l’interprète de Nathan Drake s’exprime sur le sujet en ppelant de ses voeux que cela se concrétise.

Uncharted Film
Uncharted 4 // Source : Naughty Dog

« Tout dépend de si Sony veut gagner de l’argent ou non »

De passage au salon Gamergy 2026, Nolan North a exprimé son envie de reprendre son rôle culte de Nathan Drake. Il dit même vouloir « garder la forme » dans l’éventualité où Naughty Dog lui passerait un coup de fil pour rempiler. Il déclare en tout cas qu’un tel retour serait totalement gagnant pour Sony (propos relayés par DomTheBomb) :

« Je pense que ce serait l’un des plus grands jeux de tous les temps s’ils décidaient de le faire. Tout dépend de si Sony veut gagner de l’argent ou non. J’essaye de rester en forme, juste au cas où. […] Je n’ai rien entendu de particulier, mais vous savez, c’est du business, et imaginez un peu s’ils le faisaient… Ce serait la plus grosse annonce dans le jeu vidéo. Et je ne pense pas que ce soit une hyperbole, je pense que c’est vrai. Ramener une licence aussi comme celle-là ? Il faudrait éviter de faire un truc à la Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. »

Une manière de dire (en exagérant considérablement sur la popularité de la série) qu’il ne sait rien d’un éventuel Uncharted 5, et cela peut vouloir dire trois choses par rapport aux récentes rumeurs : soit il ignore vraiment si Naughty Dog prépare le retour de la licence, auquel cas le projet n’est pas encore très avancé ; soit le studio prépare un Uncharted sans Nathan Drake ; soit il ment, tout simplement. Réponse dans quelques années, étant donné que Naughty Dog a la tête dans les étoiles pour le moment.

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Jaquette d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Uncharted: Legacy of Thieves Collection
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Date de sortie : 28/01/2022

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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