Nolan North se dit fin prêt à reprendre son rôle de Nathan Drake dans un éventuel Uncharted 5

« Tout dépend de si Sony veut gagner de l’argent ou non »

De passage au salon Gamergy 2026, Nolan North a exprimé son envie de reprendre son rôle culte de Nathan Drake. Il dit même vouloir « garder la forme » dans l’éventualité où Naughty Dog lui passerait un coup de fil pour rempiler. Il déclare en tout cas qu’un tel retour serait totalement gagnant pour Sony (propos relayés par DomTheBomb) :

« Je pense que ce serait l’un des plus grands jeux de tous les temps s’ils décidaient de le faire. Tout dépend de si Sony veut gagner de l’argent ou non. J’essaye de rester en forme, juste au cas où. […] Je n’ai rien entendu de particulier, mais vous savez, c’est du business, et imaginez un peu s’ils le faisaient… Ce serait la plus grosse annonce dans le jeu vidéo. Et je ne pense pas que ce soit une hyperbole, je pense que c’est vrai. Ramener une licence aussi comme celle-là ? Il faudrait éviter de faire un truc à la Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. »

Une manière de dire (en exagérant considérablement sur la popularité de la série) qu’il ne sait rien d’un éventuel Uncharted 5, et cela peut vouloir dire trois choses par rapport aux récentes rumeurs : soit il ignore vraiment si Naughty Dog prépare le retour de la licence, auquel cas le projet n’est pas encore très avancé ; soit le studio prépare un Uncharted sans Nathan Drake ; soit il ment, tout simplement. Réponse dans quelques années, étant donné que Naughty Dog a la tête dans les étoiles pour le moment.