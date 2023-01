Accueil » Actualités » Naughty Dog en a vraiment fini avec Uncharted, tandis que The Last of Us Part III reste possible

Portée par une série HBO qui est en train de conquérir le cœur de la planète entière, la licence The Last of Us semble être la principale préoccupation de Naughty Dog en ce moment, notamment au travers de la production d’un jeu multijoueur qui doit sortir cette année, pour fêter les dix ans de la saga post-apocalyptique. Le studio a déjà annoncé travailler sur d’autres projets en plus de ce spin-off, mais aucun ne semble être lié à Uncharted, ce que confirme sans détour le co-président Neil Druckmann chez BuzzFeed.

Naughty Dog passe à autre chose

Uncharted n’était plus une priorité depuis quelques années chez Naughty Dog, mais des rumeurs indiquaient ici et là que le studio pourrait un jour y revenir. Ce ne sera pas le cas, du moins pas dans les prochaines années, puisque Druckmann déclare que le studio en a vraiment terminé avec Uncharted :

« Pour nous, Uncharted a été un succès fou – Uncharted 4 était l’un de nos jeux les plus vendus – et nous avons été en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous avons terminé. Nous passons à autre chose. »

Bien entendu, l’intéressé ne s’étale pas sur le fait qu’une autre équipe pourrait récupérer la licence, que ce soit pour un nouvel opus ou un remake, comme cela est suggéré par quelques insiders depuis un moment. Mais Uncharted chez Naughty Dog, c’est bel et bien terminé.

The Last of Us Part III n’existera peut-être pas

Ce n’est pas tout à fait le même discours pour The Last of Us, sur lequel Druckmann reste plus évasif. Il confirme à nouveau sa position sur The Last of Us Part III, en déclarant que cet épisode reste possible, mais à condition d’avoir les bonnes idées :

« Avec The Last of Us, c’est à nous de décider si nous voulons continuer ou non… Si nous n’arrivons pas à trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin. »

On sent bien là l’envie de Druckmann de passer à autre chose, comme il l’avait exprimé récemment en déclarant s’intéresser à de nouvelles formes de narration, plus inhabituelles pour le studio. Attendons donc de voir ce que Naughty Dog nous réserve au-delà du jeu multijoueur The Last of Us, mais il se pourrait bien qu’une nouvelle page se tourne au sein du studio.