Accueil » Actualités » Uncharted Legacy of Thieves réalise l’un des plus faibles lancements d’un jeu PlayStation sur Steam

On est désormais habitués à ce que les portages de jeux PlayStation sur PC réalisent des cartons, démontrant ainsi que Sony avait un tout autre public à aller chercher sur cette plateforme. Une habitude qu’il ne fallait pas prendre pour acquise, surtout chez le constructeur, qui doit sans doute ne pas être totalement ravi des premiers chiffres réalisés par Uncharted Legacy of Thieves, dont les premiers jours sur Steam n’ont pas été transcendants, sans pour autant être alarmants.

Une licence moins forte sur PC ?

Même si la collection était attendue, Uncharted Legacy of Thieves n’a pas su reproduire le carton des autres portages PC de jeux PlayStation. Grâce aux données enregistrées par SteamDB (retransmis par VGC), on peut voir que la compilation a connu un pic à 10 851 joueurs et joueuses le dimanche 23 octobre, ce qui est son record (sachant que le jeu n’est disponible que depuis le 19 octobre).

Un score qui doit donc être mis en perspective des autres portages PC de jeux PlayStation, avec Days Gone, qui lors de son premier week-end, avait réussi à attirer 27 000 curieux. On est aussi très loin des chiffres réalisés par Marvel’s Spider-Man, et surtout de God of War, qui avait rassemblé 73 529 à son plus haut pic durant son lancement.

Le résultat d’Uncharted Legacy of Thieves n’est donc pas à la hauteur des chiffres d’autres jeux PlayStation Studios, ce qui peut s’expliquer par une période actuelle chargée en sorties, mais aussi par le fait qu’Uncharted 4 est maintenant vieux de 6 ans, et que la communauté PC n’a peut-être pas envie de payer le prix fort pour une telle compilation. Gageons que le portage devrait toutefois être rentable pour Sony, surtout sur la durée.