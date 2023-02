Accueil > Actualités > PlayStation Plus Extra / Premium : Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Ghostwire et d’autres arrivent dans l’abonnement

Le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium commencent à devenir intéressant avec de nombreux jeux des studios PlayStation qui s’ajoutent progressivement dans le catalogue. Ce mois de février, c’est Horizon Forbidden West qui a fait une entrée remarquée sur le service. Même si le mois de mars sera un peu plus calme, on peut tout de même y dénicher quelques pépites dont un nouveau jeu disponible le jour de sa sortie.

Les jeux du PS Plus Extra et Premium de mars 2023

La fournée de nouveaux jeux pour le mois de février dans le PlayStation Plus Extra et Premium ne risque pas de vous faire grimper au plafond pour le moment, mais on peut y dénicher tout de même quelques pépites. On rappelle que la liste n’est pas complète et que les autres jeux de liste, ainsi pour chaque service, seront annoncés dans les jours à venir. Voici les premiers jeux qui arriveront sur PlayStation Plus Extra et Premium à partir du 7 mars prochain :

Tchia sera le seul jeu de la liste à être disponible le jour de sa sortie soit le 21 mars prochain comme annoncé dans ce State of Play. On peut également ajouter que Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction débarque à très mauvais timing puisqu’Ubisoft vient d’annoncer la conclusion du développement il y a deux jours sur reddit. Cela veut dire que le jeu ne proposera plus de nouveau contenu et que les futurs mises à jour seront uniquement des correctifs.