Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces de l’émission du 9 février 2022

Comme certains s’y attendaient, Nintendo a bien commencé cette année en dévoilant un Nintendo Direct. Cette émission s’est concentrée sur les jeux à sortir durant la première moitié de l’année 2022 (et un peu plus), donc autant crever l’abcès maintenant et ne pas vous trop languir : non, pas de Zelda: Breath of the Wild 2 à l’horizon (désolé). Mais ce Nintendo Direct a été tout de même riche en annonces, avec beaucoup de titres annoncés, qui faisaient la part belle aux portages, aux spin-offs et aux remasters. Voici le résumé complet des annonces du Nintendo Direct du 9 février 2022.

Un début en fanfare

L’émission a démarré en fanfare avec Fire Emblem, et non, désolé pour la fausse joie, mais il s’agit en réalité d’une version musou de Fire Emblem: Three Houses, nommée Fire Emblem Warriors: Three Hopes, daté au 24 juin.

Il s’agira donc d’un titre qui reprend la formule des Dynasty Warriors et autres jeux du genre avec des troupes d’ennemis à abattre par centaines, le tout avec les héros de l’épisode Three Houses, et une histoire inédite à découvrir dans cet univers, avec quelques personnages inédits au passage.

Advance Wars 1+2: Re-Boot a naturellement fait parler de lui puisqu’il a été reporté pour ce printemps. La compilation/remake arrivera donc finalement le 8 avril prochain, comme on a pu le découvrir avec un nouveau trailer.

Premier portage surprise de la soirée, No Man’s Sky va prendre la direction de la galaxie Switch dès cet été, et arrivera donc avec ses multiples mises à jour parues depuis son lancement.

On l’attendait mais sans trop y croire, un nouveau Mario Strikers a bien foulé la pelouse lors de ce Nintendo Direct, avec Mario Strikers: Battle League Football.

Cet épisode marque le retour du célèbre jeu de foot en compagnie de Mario et ses amis dans des matchs en 5 vs 5, avec des hyper frappes spectaculaires au rendez-vous, et un accent mis sur la personnalisation. Nintendo a aussi fait l’effort de soigner son mode online, avec la possibilité de créer des clubs entre amis. Coup d’envoi prévu pour le 10 juin.

Splatoon 3 s’est logiquement invité à la fête ensuite, histoire de nous montrer son mode PvE Salmon Run, qui a droit à quelques nouveautés ainsi que des boss inédits à combattre.

La nostalgie au coeur de la présentation

Parmi les nombreux jeux qui ont eu droit à des remakes ou des remasters durant ce Direct, on a pu noter l’officialisation de Front Mission 1st Remake, le célèbre jeu de mécha qui fait donc son retour sous une nouvelle forme et qui sortira dès cet été.

Et surprise, le deuxième opus de la saga aura aussi droit à son remake, prévu pour sortir plus tard.

Pas de Chocobo GP au programme ensuite, mais on reste dans le domaine du jeu de kart avec Disney Speedstorm. Le titre est géré par Gameloft, et regroupera de nombreux personnages Disney/Pixar comme Mickey, Donald, Jack Sparrow, Mulan, ou encore Sulli. Lui aussi est prévu pour sortir cet été.

S’en est suivi un passage rapide sur les remasters et portages à venir sur la console, à commencer par Star Wars: Le Pouvoir de la Force, qui nous place aux commandes de l’apprenti caché de Dark Vador.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection s’est faufilé jusqu’à la présentation pour montrer quelques images, tout comme SD Gundam Battle Alliance, la série Kingdom Hearts, MLB The Show 22, ou bien encore Portal : Collection Cubique, qui regroupera les deux jeux Portal sur Switch.

Mais le remaster qui a capté l’attention est celui de Chrono Cross, qui était l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps, et qui sera intitulé Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition.

Prévu pour le 7 avril prochain, également sur PC, PS4 et Xbox One, le titre s’offrira des modèles 3D en HD, la possibilité de désactiver les combats aléatoires, le combat automatique ou bien encore une bande-son remasterisée.

Au rayon des remasters longtemps discuté dans des rumeurs, la série Klonoa est de retour avec Klonoa Phantasy Reverie Series, qui arrivera d’abord sur Switch le 8 juillet avant d’arriver sur les autres consoles et PC. On retrouvera donc les deux premiers épisodes dans une compilation remasterisée.

Des grosses sorties et quelques surprises, souvent étonnantes

Le tout mignon Kirby et le Monde Oublié est ensuite venu nous montrer les nouvelles « transformations » de Kirby, qui pourra désormais avaler des voitures, des distributeurs de boissons et même des plots de chantier. De quoi nous intriguer encore plus en comptant les jours jusqu’à sa sortie le 25 mars prochain.

Nintendo nous a aussi fait la surprise de sortir un remake en HD-2D pour le JRPG culte Live a Live, qui arrivera donc en Occident pour la toute première fois.

Cette aventure pas comme les autres nous raconte l’histoire de différents protagonistes à travers les âges, et sera donc à découvrir dès le 22 juillet sur Switch.

Autre surprise, mais pas vraiment dans le même genre, Nintendo s’est décidé à sortir le concept de Wii Sports du placard afin de nous présenter Nintendo Switch Sports.

Et comme vous pouvez le deviner, on retrouvera ici le même principe avec du tennis, du golf, mais aussi du volley ainsi que du foot façon Rocket League, avec un gros ballon. Evidemment, le tout sera jouable en motion gaming. Vous pourrez donc vous remettre au sport le 29 avril prochain.

Le Direct a continué tambours battants avec Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, qui présentera plus de 500 chansons avec son modèle d’abonnement au lancement, tandis que Triangle Strategy est venu nous rappeler qu’il sortait bientôt, et qu’une nouvelle démo était disponible.

On a aussi eu droit à un rappel sur la sortie du DLC de Cuphead tout comme à une mise à jour à venir pour Metroid Dread avec de nouveaux modes de difficulté, tandis que Earthbound s’offre une sortie surprise sur le Nintendo Switch Online dès aujourd’hui en compagnie de Earthbound Beginnings.

Et on en revient au domaine du kart, non pas pour Mario Kart 9 (décidément, les fausses joies étaient de mise), mais pour toute une série de DLC pour Mario Kart 8 Deluxe.

Ce sont pas moins de 48 circuits supplémentaires, tirés des anciens épisodes, qui vont être ajoutés au jeu d’ici fin 2023, avec six vagues de huit circuits dont la première arrivera le 18 mars prochain. Cette fournée de DLC coutera 24,99 €, mais sera compris dans le Pack additionnel du Nintendo Switch Online.

Et enfin, pour terminer en beauté cette présentation, Xenoblade Chronicles 3 a été officialisé et nous a montré ses premières images. On y retrouvera de nouveaux personnages, avec des éléments qui vont forcément faire écho chez celles et ceux qui ont joué aux deux premiers opus.

Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir ce JRPG ambitieux, puisque la sortie du titre est prévue pour septembre 2022.

Voilà qui concluait ce Nintendo Direct, qui a pris en otage notre nostalgie pour nous occuper durant toute cette première moitié de 2022 et durant l’été. Forcément, on restera déçu de ne pas voir un peu plus de nouveautés là-dedans, bien que la présentation en elle-même fut assez solide.