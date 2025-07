Les employés licenciés chez King seraient remplacés par des outils IA qu’ils ont eux-mêmes aidé à construire

Le moral est au plus bas chez King

Le site a effectué en une enquête auprès de sources proches de King, qui sont revenues sur les conditions derrière les récents licenciements. Un mémo partagé en interne a aussi été obtenu pour donner plus de précisions. Environ la moitié de l’équipe de Farm Heroes Saga aurait été mise à la porte, au même titre que de nombreuses personnes travaillant sur du level design, mais aussi des managers et des employés centrés sur l’expérience utilisateur.

Ce qui est souligné dans ces témoignages, c’est que les postes visés dans cette vague de licenciements ont un lien étroit avec le développement de l’IA chez King, puisque les employés renvoyés sont avant tout ceux qui ont aidé à mettre en place des outils utilisant l’IA, qui va finalement les remplacer :

« La majeure partie de l’équipe level design a été supprimée, ce qui est insensé, car ils ont passé des mois à développer des outils pour créer des niveaux plus rapidement. Maintenant, ces outils IA remplacent pratiquement les équipes. De même, l’équipe narrative supprime complètement des postes, car nous disposons désormais des outils d’IA créés par ces mêmes personnes. »

King a en effet sauté dans le train de l’IA depuis quelques années maintenant. En 2023 déjà, Steve Collins, directeur technique chez King, vantait les mérites de cet outil tout en indiquant à Sky News que le but n’était pas de remplacer l’équipe pour autant :

« Il s’agit de mettre des outils à la disposition de personnes vraiment créatives et compétentes et de leur permettre d’en faire plus. L’IA générative et les grands modèles linguistiques sont particulièrement efficaces pour résoudre certaines tâches répétitives et basées sur des règles, ce qui permet aux utilisateurs d’être encore plus créatifs et de se concentrer sur les compétences qu’ils aiment utiliser. »

Un discours de façade entendu aujourd’hui des centaines de fois, qui ne parvient plus à masquer la réalité des choses. Deux ans plus tard, plusieurs studios européens de King sont vidés de leurs employés. Les témoignages pointent aussi du doigt le fait que le moral est désormais au plus bas au sein de l’entreprise, alors qu’il n’était déjà pas au beau fixe avant cette affaire. Et tout porte à croire que les choses ne vont pas s’arranger dès demain.