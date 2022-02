Disney Speedstorm : Mickey et ses amis se mettent au kart dans un free-to-play

Le dernier Nintendo Direct nous a offert notre dose de jeux de kart, puisqu’en plus de la confirmation des DLC prévus pour Mario Kart 8 Deluxe, on a pu découvrir Disney Speedstorm, un nouveau jeu de courses qui réunit cette fois-ci les personnages de l’écurie Disney/Pixar. Le titre s’est montré dans une première bande-annonce et nous a dévoilé quelques détails, notamment sur son modèle économique.

Kingdom Kart

Ce premier teaser diffusé sur la chaîne officiel du titre ne montre certes pas grand chose, mais vous pourrez retrouver plus bas la vidéo montrée lors du Nintendo Direct, un peu plus riche en gameplay. On voit donc que ce jeu de kart est développé par Gameloft, connu pour la série Asphalt, et reprendra les célèbres univers Disney pour créer des circuits plus spectaculaires les uns que les autres.

Au niveau des personnages jouables, on peut déjà voir que Mickey, Donald, Jack Sparrow, Mulan ou encore Sulli seront présents, et on imagine que le casting va vite se remplir (si Vanellope n’est pas là, c’est un scandale).

Et on imagine bien que le jeu va bien s’amuser à sortir de nombreux personnages par la suite car Disney Speedstorm sera un free-to-play. Un modèle économique qui peut faire peur, surtout avec une licence aussi riche que Disney, et on craint déjà de voir arriver par dizaines les microtransactions pour débloquer tel personnage ou tel circuit, ou pour personnaliser son kart.

En dehors de ça, le titre nous offrira tout ce que l’on peut attendre d’un jeu de kart, avec un mode online et du multijoueur local en écran splitté.

Disney Speedstorm est pour le moment prévu pour sortir cet été, sans plus de précisions, sur Nintendo Switch ainsi que sur PC et les autres consoles.