Triangle Strategy : Une démo disponible maintenant sur le Nintendo eShop

À l’approche de sa date de sortie fixée pour le 4 mars 2022, il n’était pas improbable que Triangle Strategy fasse une apparition durant ce Nintendo Direct. Toutefois, en plus de faire une brève apparition durant cet évènement, nous avons eu droit à une annonce plutôt réjouissante puisque celle-ci renseigne sur l’apparition d’une démo en amont de la sortie du jeu.

Une démo sans perte de temps

Pour les plus impatients, sachez que la démo du jeu devrait être disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. En effet, après une brève introduction sur l’histoire du jeu et ses personnages, la vidéo mise en ligne nous apprend que cette démo permet au joueur d’arpenter les trois premiers chapitres du jeu librement.

Deuxième nouvelle, toute la progression effectuée durant cette démo ne sera pas perdue. Il sera donc possible de reprendre sa précédente sauvegarde et de continuer directement l’aventure sur le jeu lors de sa sortie à l’endroit précis où le joueur s’était arrêté. En bref, cette annonce devrait ravir et servir de mise en bouche à tous ceux qui attendent de pied ferme le Tactical RPG de Square Enix et Artdink.