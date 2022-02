Mario rechaussera les crampons le 10 juin sur Switch avec Mario Strikers Battle League Football

Première grosse annonce du Nintendo Direct du 9 février 2022, Mario Strikers Battle League Football se dévoile non sans surprise et pour le plus grand plaisir des fans de la déclinaison footballistique des aventures du plombier moustachu. qui n’avait pas connu de suite depuis 2007 et Mario Strikers Charged Football, sur Wii.

Des images de gameplay ont également été diffusées et il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de mettre les mains dessus puisque ce nouvel opus arrivera cet été.

Le retour du Messi(e)

Très rapidement, on comprend que les sensations et le plaisir de jeu devraient être identiques à ce que l’on a pu connaître par le passé avec la présence des items cultes de la licence comme les peaux de bananes, les carapaces vertes ou encore les Bob-omb, utilisés au beau milieu d’un joyeux bazar ou les tacles brutaux fusent.

Notons l’arrivée de la personnalisation des joueurs. Plus que des éléments cosmétiques, les pièces d’équipement ont une influence sur les stats du personnage (Force, Vitesse, Tir et Passe), de quoi apporter un poil de stratégie dans l’appréhension des matchs. Les tirs spéciaux reviennent via les hyper frappes, un mouvement que l’on peut charger après avoir récupéré un orbe sur le terrain, de quoi marquer, en cas de succès, non pas un mais deux buts.

Bien évidemment, la composante que tout le monde attend, à savoir le multijoueur, est de la partie. Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter en local sur une seule console Nintendo Switch. Côté online, le titre se dote d’un mode Clubs en ligne où 20 personnes peuvent rejoindre un club. Le propriétaire peut alors choisir le nom, les maillots, le stade, et peut inviter ses amis et définir qui est en mesure de rejoindre le club.

Mario Strikers Battle League Football arrivera le 10 juin sur Switch et démarre dès aujourd’hui ses précommandes.