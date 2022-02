No Man’s Sky nous fera voyager dans l’espace sur Switch cet été

On ne s’y attendait pas forcément, le studio Hello Games a profité du Nintendo Direct de cette rentrée 2022 pour annoncer une version Switch de No Man’s Sky. Le jeu d’aventure et d’exploration spatiale fera son entrée sur la petite dernière de Nintendo et profitera d’une optimisation pensée pour celle-ci. Découvrons ensemble la première bande-annonce.

Un vaste monde à explorer sur Switch

Sorti initialement en 2016, No Man’s Sky a connu un sacré parcours. D’abord critiqué à sa sortie, le titre de Hello Games a su parfaire son expérience avec moult mises à jour. Finalement, quelques années plus tard et une sortie sur l’ensemble des plateformes PlayStation et Xbox, No Man’s Sky est devenu un jeu d’aventure spatial terriblement complet qui a su accrocher une communauté fidèle.

Six ans après son lancement, voici que l’aventure se poursuit sur Switch avec No Man’s Sky Nintendo Switch Edition. Une première bande-annonce a été diffusée pour illustrer les visuels de ce portage, qui va bien sûr regrouper l’entièreté du contenu déployé jusqu’à présent avec l’ensemble des extensions. Pas plus d’informations mais on nous donne rendez-vous à l’été 2022 pour sa sortie.