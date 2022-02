Star Wars : Le Pouvoir de la Force s’offre un portage sur Switch le 20 avril

On l’a vu à de nombreuses reprises depuis le début de son existence, la Nintendo Switch constitue une plateforme parfaite pour ressortir des jeux plus ou moins vieux afin de leur donner une seconde jeunesse grâce à l’aspect nomade de la console. Et avec une franchise Star Wars très active sur tous les médias, c’est au tour de Star Wars : Le Pouvoir de la Force de faire l’objet d’un portage qui arrivera mi-avril sur la machine hybride nippone, d’après le dernier Nintendo Direct.

A Starkiller is reborn

Sorti initialement en 2008, et notamment sur PlayStation 2, PSP ainsi que la première DS (nous sommes désolé pour le coup de vieux), le titre de Lucasfilm Games, anciennement appelé LucasArts, revient par l’intermédiaire de sa version Wii grâce à Aspyr, déjà à l’œuvre sur le portage PC et Mac.

En témoigne la première fonctionnalité que l’on peut relever en la présence du motion gaming, reconduite ici par l’utilisation des Joy-Con. Ce n’est cependant pas l’unique particularité de la mouture Wii retrouvée ici, puisque le mode Duel, où l’on peut affronter un autre joueur au cours d’un face-à-face au sabre laser, est aussi de retour.

Pour le reste, on pourra vivre une nouvelle fois les aventures de Starkiller, l’apprenti secret de Dark Vador, qui accompagne son maître dans sa quête d’élimination des Jedi, au sein d’une aventure jouissive où l’on peut déchaîner les pouvoirs surpuissants du jeune padawan.

Star Wars : Le Pouvoir de la Force débarquera le 20 avril sur Switch.