Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp annonce sa date de sortie et présente ses nouvelles fonctionnalités

Le Nintendo Direct a été l’occasion de reparler d’Advance Wars 1+2 afin de donner sa date de sortie mais aussi des précisions sur ses différentes fonctionnalités.

Des guerres avec de la voix

Avec Advance Wars 1+2 : Re-boot Camp, la Switch retrouvera l’un des meilleurs jeux de stratégie tactique ayant fait le bonheur des joueurs Game Boy Advance. Même s’il est déjà certain que la date serait aux alentours du mois d’avril, Nintendo confirme que le titre arrivera bien le 8 avril prochain sur Nintendo Switch.

En plus des deux campagnes complètes, le soft sera entièrement doublé et incorpora de nombreuses fonctionnalités de le « fast forward » pour accélérer les batailles ou encore un système pour redémarrer votre tour. On peut également s’attendre à des modes suplémentaire où l’on devra réaliser les meilleurs scores ou même créer ses propres cartes. Vous pourrez aussi affronter des amis en local et en ligne.