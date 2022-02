MLB The Show 22 sortira le 5 avril sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch

Après avoir proposé aux fans de baseball un très bon jeu avec MLB The Show 21, SIE San Diego Studio a, sans surprise, officialisé l’existence de MLB The Show 22. Programmé pour sortir le 5 avril prochain, cet opus sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, le Xbox Game Pass ainsi que sur Nintendo Switch, une première pour la franchise.

Shohei Ohtani sur la jaquette du titre

Si l’entreprise américaine ne s’est pas montrée très loquace concernant les nouveautés prévues pour cet épisode, si ce n’est la présence d’un mode Diamond Dynasty « refait à neuf », la possibilité de relever divers défis saisonniers dans Mini Seasons et que le Stadium Creator fera son retour, on sait que la simulation sportive embarquera les fonctionnalités cross-play et cross-save sur toutes les plateformes.

Le premier trailer nous informe également que c’est le joueur japonais des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, qui sera sur la jaquette cette année. Quant au contenu de l’édition collector MVP, il ne sera dévoilé que demain, mercredi 2 février.

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que la version standard de MLB The Show 22 est tarifée à 59,99€ sur PS4, Xbox One et Switch et à 69,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S. Notez que la mise à niveau entre les consoles de Sony et de Microsoft est gratuite uniquement pour les possesseurs des éditions Deluxe et MVP. Les autres joueurs et joueuses devront payer un supplément d’environ 10€.