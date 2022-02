GLaDOS revient sur Switch avec Portal : Collection Cubique

On aurait tendance à ne plus le présenter, et pourtant, le spin-off puzzle-game de Half-Life refait parler de lui à travers Portal : Collection Cubique, à paraître sur Switch. Prévu cette année à une date qui reste encore à définir, la compilation, destinée à la console hybride de Nintendo représente l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir cette licence culte.

The cake is still a lie ?

À vous les joies des énigmes et du ton humoristique saupoudré de sarcasme dans un univers qui n’a rien de joyeux. Ces deux gros points forts de l’ADN Portal sont d’ailleurs magnifiés par la fameuse intelligence artificielle et antagoniste nommée GLaDOS. Grâce au Portal-Gun, Chell, l’héroïne des deux opus, peut ouvrir des portails, un bleu et un orange, et ainsi se frayer un chemin à l’intérieur des chambres de plus en plus retorses à résoudre. Portal : Collection Cubique (ou Portal: Companion Collection en VO) ne constitue pas uniquement une expérience solo, puisque le très bon mode coop à deux joueurs de Portal 2 est conservé sur cette compilation, jouable en ligne ou en local via écran splitté.

En attente d’une date de sortie plus précise, Portal : Collection Cubique sortira cette année sur Nintendo Switch.