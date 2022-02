Mario Kart 8 Deluxe s’offre 6 vagues de DLC avec des circuits d’anciens épisodes

Lorsque les rumeurs évoquaient un Mario Kart présent dans le Nintendo Direct, on peinait à y croire. Et pourtant… La licence la plus lucrative de Nintendo était bien présente dans la dernière émission en date. Avec Mario Kart 9 ? Bonne blague, car Nintendo a visiblement compris encore plus maximiser les gains de Mario Kart 8 Deluxe en le gavant de DLC, avec 48 nouveaux circuits en plus.

L’inépuisable Mario Kart 8 s’offre un sacré boost

Enfin nouveaux, c’est vite dit. Ces DLC sont en réalité des remasters de circuits cultes de tous les anciens épisodes de la saga, de Mario Kart Wii à Mario Kart 64, en passant par Mario Kart Tour. On y retrouvera par exemple la Montagne Choco, la Traversée de Tokyo ou encore le Supermarché Coco. Il s’agit donc du Pass circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe, qui comptera 48 circuits en plus divisés en 6 vagues avec 8 circuits à chaque fois.

La première vague arrivera le 18 mars prochain, et ces DLC seront distribués jusqu’à fin 2023. En bref, Mario Kart 9, c’est pas pour demain, peut importe ce que certains insiders adorent vous raconter. Voici ce que cette première vague contiendra :

Coupe turbo dorée Promenade dorée (Mario Kart Tour) Circuit Toad (Mario Kart 7) Montagne Choco (Mario Kart 64) Supermarché Coco (Mario Kart Wii)

Coupe maneki-neko Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour) Corniche Champignon (Mario Kart DS) Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit) Dojo ninja (Mario Kat Tour)



Ce pack coutera 24,99 € à l’achat, mais bonne nouvelle, si vous disposez du Pack additionnel du Nintendo Switch Online, il sera compris dedans (tant que vous êtes abonnés au service), comme le DLC d’Animal Crossing: New Horizons. Les précommandes concernant cette série de DLC devraient démarrer sous peu.