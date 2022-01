Kingdom Hearts arrive sur Switch le 10 février (en cloud), un événement pour les 20 ans daté au 10 avril

En 2022, la série Kingdom Hearts célèbre ses 20 ans, et à cette occasion, Square Enix prévoit quelques festivités autour de l’anniversaire de l’une de ses licences les plus importantes. Le premier événement marquant sera celui de l’arrivée sur Nintendo Switch de l’entièreté de la saga, comme cela avait été annoncé l’année dernière, et on sait enfin quand Sora, Riku et les autres vont débarquer sur la console, du moins en cloud.

Enfin une date pour la version Switch

Square Enix a donc annoncé que la saga Kingdom Hearts allait arriver sur Switch dans son intégralité dès le 10 février prochain, avec Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III + Re Mind et même la grande compilation qui regroupe tous les jeux, Kingdom Hearts Integrum Masterpiece. Cette dernière sera vendue à 90 euros, tout de même, avec une réduction de 10% pour son lancement.

On rappelle que ces jeux ne seront disponibles et jouables qu’en cloud, ce qui veut dire qu’il faudra avoir accès à une connexion Internet pour pouvoir en profiter.

Un grand événement en avril

En plus de cela, l’éditeur prépare le terrain pour sa vraie célébration de la licence, avec un événement spécial qui se tiendra à Tokyo le 10 avril prochain.

Durant cet événement, on aura droit à un mini-concert, une exposition, des séances de questions-réponses avec l’équipe de la série, et on nous promet « bien plus ». La vidéo concernant cet événement sera diffusée plus tard, et donc pas en live, ce qui laisse à penser que l’on aura pas droit à des annonces fracassantes, mais qui sait.

Avec cet anniversaire spécial, qui intervient plus de trois ans après Kingdom Hearts III (et oui déjà), on s’attend à ce que l’éditeur commence à enfin teaser la suite…