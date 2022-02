Nintendo Switch Sports marque le retour de la formule Wii Sports, tous les détails

Après avoir recyclé tous les jeux de la Wii U, Nintendo s’est enfin décidé à offrir une nouvelle version de l’un de ses jeux les plus populaires sur Wii (par la force des choses), à savoir Wii Sports. On a donc pu découvrir lors du dernier Nintendo Direct l’existence de Nintendo Switch Sports, une nouvelle compilation de mini-jeux autour de sports populaires, qui viendra raviver notre nostalgie des moments où la Wiimote était la reine du jeu entre amis et en famille.

Quels sports seront présents dans Nintendo Switch Sports ?

Evidemment, ce sont les Joy-Con qui seront utilisés ici en motion gaming pour prendre part à tous ces sports. Cette fois-ci, pas de Mii au programme puisqu’il sont remplacés par des avatars personnalisables un peu plus modernes, mais tout un tas d’activités sont à découvrir et à redécouvrir.

Voici la première liste des sports confirmés dans Nintendo Switch Sports :

Tennis

Bowling

Chambara

Football

Badminton

Volley

Le jeu aura droit à une mise à jour durant l’automne qui ajoutera également le Golf parmi les activités que l’on pourra pratiquer. On notera que la version physique sera vendue avec une sangle, comme celle de Ring Fit Adventure, qui servira notamment pour le jeu de foot pour shooter dans le ballon (en espérant de pas shooter dans un coin de table).

Nintendo Switch Sports est maintenant attendu pour le 29 avril prochain. Avant sa sortie, un playtest aura lieu du 18 au 20 février prochain. Pour y participer, il faudra obligatoirement être abonné au Nintendo Switch Online.