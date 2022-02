Kirby dépasse les limites de la transformation dans un nouveau trailer de Kirby et le monde oublié

Kirby et le monde oublié est sans doute l’un des jeux Nintendo les plus attendu cette année avec une aventure plus ambitieuse que d’habitude pour notre petite boule rose. Avec ce nouveau trailer diffusé lors du dernier Nintendo Direct, le titre nous montre qu’il a encore de quoi nous surprendre.

Kirby tuning

En plus d’absorber ses ennemis pour s’emparer un temps de leurs pouvoirs, Kirby nous dévoile de nouveaux talents dans ce Kirby et le monde oublié. Le transmorphisme va donc permettre de prendre des formes plus massives comme un distributeur ou une voiture afin de profiter de nouvelles capacités dévastatrices.

Le soft nous introduit également le développement du village Waddle Dee qui grandira au fur et mesure grâce aux sauvetages des habitants. Cela débloquera ainsi des boutiques qui permettront, par exemple, de faire évoluer les pouvoirs de Kirby afin qu’ils deviennent plus puissants.

Kirby et le monde oublié sortira le 25 mars prochain sur Nintendo Switch.