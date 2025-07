Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

Seulement deux épisodes seront sur le blu-ray

Square Enix vient de lancer les précommandes sur Life is Strange Collection, une compilation qui entend bien regrouper l’ensemble des jeux de la saga dans un seul coffret, à savoir :

Tout ça dans le même coffret… mais pas sur un seul et même disque. On remarque rapidement que seuls les deux derniers épisodes en date, Life is Strange: True Colors et Life is Strange: Double Exposure, seront présents sur la galette, tandis qu’un code de téléchargement permettra d’avoir accès aux trois autres jeux ainsi qu’à tous les bonus de précommandes et à tous les DLC.

La sortie de cette compilation est aussi uniquement prévue sur PS5. Pas de version Xbox Series en vue, ni de compilation pour la Switch. Elle sera vendue au prix de 69,99 € et est disponible en précommande dès maintenant sur le site de Square Enix, avec une sortie programmée pour le 2 octobre prochain.