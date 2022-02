KLONOA Phantasy Reverie Series annoncé sur consoles et PC

Après des mois à le voir un peu partout, le remaster des Klonoa est enfin là. Dans ce dernier Nintendo Direct, Bandai Namco lève le voile sur KLONOA Phantasy Reverie Series.

Un retour appréciable

Le jeu de plateforme de Bandai Namco va donc faire son retour avec un remaster regroupant deux jeux de la série : KLONOA: Door to Phantomile et KLONOA 2: Lunatea’s Veil. Bien que la licence semble avoir bien vieilli à l’écran, il ne faut pas s’attendre à de nombreuses nouveautés en dehors d’un petit lifting.

On notera tout de même la possibilité d’ajuster la difficulté et de jouer en coopération avec un ami. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des bons jeux de plateforme à l’ancienne, colorés et bourrés de bonne humeur.

KLONOA Phantasy Reverie Series sortira sur Nintendo Switch le 8 juillet prochain et plus tard dans l’année sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.