Chocobo GP

Spin-off de la série FInal Fantasy, Chocobo GP est un jeu de course dans lequel on contrôle les mascottes favorites de la licence roulant à bord de différents engins sur des circuits retraçant les lieux iconiques de la saga. Durant la course, les circuits laissent place à des magilithes attribuant différents bonus qui permettront de laisser vos concurrents sur place afin de remporter la victoire. Un mode tournoi est également de la partie afin de départager 64 joueurs et d'attribuer la place de champion au numéro un !