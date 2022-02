Fire Emblem Warriors: Three Hopes s’annonce sur Switch

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est venu ouvrir ce Nintendo Direct de février 2022. Ce n’est peut-être pas exactement le Fire Emblem que les fans attendaient mais on ne peut pas dire qu’on l’avait vu venir.

Fire Emblem Warriors se la joue l’Ère du Fléau

Fire Emblem Warriors: Three Hopes a donc été annoncé avec déjà une date de sortie fixée au 24 juin 2022. On aurait pu s’y attendre vu que Koei Tecmo avait développé Three Houses et que la série avait déjà eu droit à un spin-off Warriors.

Nintendo continue donc sur la lancée du dernier Hyrule Warriors en nous proposant un musou qui ne reprend pas la série dans son ensemble mais seulement l’épisode le plus récent.

Edelgard, Claude et Dimitri vont donc de nouveau s’affronter dans un jeu qui ne retrace pas leurs aventures avec un gameplay différent mais bien une histoire inédite dans le même univers.On aura droit à des personnages originaux dont celui qui semble être l’antagoniste qui affronte Byleth.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira donc le 24 juin 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.