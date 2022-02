Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition annoncé sur consoles et PC

Chrono Cross : The Radical Dreamers est donc le nom du remaster de Chrono Cross qui avait déjà plus ou moins fuité. Il y avait toutefois toujours un doute entre le remake et le remaster, nous sommes enfin fixés.

Un Chrono plus beau

Chrono Cross était un de ces JRPG marquants sur PS1, nous sommes donc ravis de le retrouver en version remasterisée sur consoles et PC avec Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition. Il n’était en effet jamais sorti chez nous, c’est donc enfin l’occasion de rattraper le retard dans les meilleures conditions possibles, et avec une traduction française.

Parmi les nouveautés apportées dans ce remaster, nous avons :

Modèles 3D convertis en HD

Illustrations de personnage améliorées

Qualité sonore de la musique retravaillée

Possibilité de désactiver les combats aléatoires

Option de filtre pour les décors

Amélioration des fonctions de combat pour rendre les affrontements plus faciles

Fonction de combat automatique

Choix entre une imitation pixel ou une version HD de la police d’écriture

Choix de la résolution d’écran

Notons également qu’il ajoutera un contenu inédit pour l’Occident, Radical Dreamers: Le Trésor Interdit, un jeu d’aventure à base de textes sorti à l’époque sur Stellaview. On pourra le retrouver sous format audio.

Chrono Cross : The Radical Dreamers sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 7 avril prochain. Il pèsera environ 4.2 Go et coûtera 19.99€.