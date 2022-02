Xenoblade Chronicles 3 est officiellement annoncé sur Switch

Xenoblade Chronicles 3 est enfin une réalité. Les rumeurs étaient plutôt insistantes ces derniers mois et on savait que Monolith Soft planchait déjà sur son prochain projet. Il ne faudra pas attendre très longtemps.

Xenoblade Chronicles 3 : un monde en guerre

Xenoblade Chronicles 2 avait bien marché et le remaster du tout premier sortie par la suite avait également rencontré un franc succès, il n’est donc pas étonnant de voir cette annonce d’un troisième opus. Cependant, il est encore difficile de comprendre les contours de ce nouveau scénario. On retrouve quelques éléments du premier opus comme la race des hayente mais difficile de faire le lien comme entre le 1 et 2.

En tout cas, on remarque que cette suite introduira de tout nouveaux personnages dont le protagoniste qui semble manier une version différente de la fameuse épée Monado. L’action se déroulera à Aionios, une contrée qui semble ravagée par la guerre. Les relations entre personnages semblent aussi compliquées et on ne comprend pas encore ce que signifient ces moments où ils jouent de la flûte, mais tout ces mystères devraient s’éclaircir au cours de l’année grâce à de nouveaux trailers.

Etant donné que les scénarios des Xenoblade peuvent partir assez loin, nous sommes curieux de connaitre l’aboutissement de cette nouvelle aventure. L’exploration semble toujours aussi satisfaisante avec des panoramas splendides et ce sentiment d’immensité, mais reste encore à voir du gameplay et surtout les combats.

Xenoblade Chronicles 3 sortira en septembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.