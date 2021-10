The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2022)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 est la suite de Zelda: Breath of the Wild et n'a pas encore de nom officiel. On va y retrouver Link et Zelda qui vont devoir faire face à un ennemi enfoui au plus profond du royaume d'Hyrule. Celui-ci va d'ailleurs changer et la map est alors constitué de plusieurs îles qui flottent dans les airs. On dispose de nombreux pouvoirs issus du premier opus, ainsi que quelques capacités inédites, comme celle de pouvoir se mouvoir à l'extérieur de la terre, comme si elle était liquide. Avec ce nouveau monde ouvert, de nombreux secrets et donjons cachés sont à découvrir.