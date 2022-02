Splatoon 3 montre sa Salmon Run en attendant l’été

Splatoon 3 était présent lors de ce Nintendo Direct pour préciser un peu sa fenêtre de sortie et montrer la nouvelle version d’un des modes très populaires auprès de la communauté de fans.

Splatoon 3 refait dans la saumonade

On s’attendait à le voir débarquer plutôt vers la fin d’année mais Splatoon 3 arrivera donc pendant l’été 2022. Une sortie estivale avait porté bonheur au jeu précédent puisqu’il était sorti en juillet 2017 (et le premier en mai 2015 si jamais vous vous posiez la question). Pour l’occasion, le jeu a aussi dévoilé son mode Salmon Run, qui est un mode PvE qui permet à quatre joueurs ou joueuses d’affronter des vagues d’ennemis et des boss, tout en récupérant des œufs.

Ce nouveau trailer nous permet d’avoir un meilleur aperçu du gameplay général du jeu mais également quelques nouveaux détails pour la Salmon Run dont le lancer d’œufs vers ses coéquipiers ou la base, ce qui devrait donc avantager les groupes avec une bonne cohésion d’équipe. On peut aussi voir trois nouveaux boss, à savoir le Pylônoïde, le Ploufion et un ennemi salmonoïde géant teasé sans être nommé.

Splatoon 3 sortira donc cet été sur Nintendo Switch.