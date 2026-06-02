Star Fox donne de ses nouvelles avec une longue vidéo de présentation avant sa sortie sur Nintendo Switch 2

Dernière piqûre de rappel avant la sortie

Si vous aviez manqué le Nintendo Direct consacré à Star Fox il y a quelques semaines, vous avez ici droit à une session de rattrapage. Dans cette longue vidéo de présentation, Nintendo fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Vous n’apprendrez rien de très nouveau, étant donné que cette vidéo repasse toutes les informations vues précédemment sur tous les modes de jeu, toutes les cartes disponibles, et tous les changements de cette version Switch 2, comme le support GameShare et la possibilité d’utiliser un modèle 3D du jeu façon Vtubers.

Cette vidéo nous donne aussi un aperçu de la version française du jeu, avec ses doublages. Et il y a ici pas mal de voix très connues. On retrouve ici Alexis Tomassian (Scrubs, l’Âge de Glace…) dans le rôle de Fox McCloud ; Yoann Sover (Spy x Family, Prison Break…) pour Falco Lombardi ; Thomas Sagols (Harry Potter, Game of Thrones…) pour Slippy Toad ; et Guillaume Lebon (Aladdin, Rémy dans Ratatouille) pour Peppy Hare.

Star Fox est attendu pour le 25 juin prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.