Test Star Fox – Un remake réussi qui joue un peu trop la sécurité

Du côté de Nintendo, de nombreuses licences historiques se font toujours attendre. Parmi elles, Star Fox figure sans doute parmi les exemples les plus emblématiques. La franchise n’a jamais totalement disparu, mais elle traîne depuis longtemps cette image d’une série ayant manqué plusieurs rendez-vous avec son époque et peinant à se réinventer durablement. Après Star Fox Zero, l’épisode Wii U à l’accueil mitigé, Nintendo choisit cette fois de revenir aux fondamentaux avec Star Fox sur Nintendo Switch 2, un remake du célèbre Star Fox 64, connu chez nous sous le nom de Lylat Wars. Ce remake est développé par Velan Studios, une équipe qui a déjà collaboré avec Nintendo sur Mario Kart Live: Home Circuit. Le studio est également connu pour Knockout City, le jeu de balle au prisonnier multijoueur qui a cessé ses activités quelques années après son lancement.

Conditions de test : nous avons terminé le mode campagne et effectué quelques défis optionnels. Nous avons pu nous essayer au multijoueur lors de sessions organisées par Nintendo. En revanche, nous n’avons pas pu essayer le mode coopération à deux joueurs.

Nintendo ne fait pas un tonneau des Danaïdes

Bien que nous soyons ravis de revoir Star Fox sur le devant de la scène, l’idée d’un remake apparaît avant tout comme un choix de prudence de la part de Nintendo. La firme cherche probablement à tâter le terrain avant d’investir plus de ressources pour renouveler la licence avec un opus original. Un choix que certains fans pourront regretter, même si la perspective de faire découvrir les aventures de Fox et de son escadron à une nouvelle génération reste tout à fait louable. Nintendo semble d’ailleurs avoir habilement préparé le terrain grâce à la présence remarquée du personnage dans Super Mario Galaxy le film, qui a sans doute constitué une excellente vitrine pour ce retour.

Le choix de revisiter Star Fox 64 n’a d’ailleurs rien d’anodin. Pour beaucoup, il demeure l’épisode ayant le mieux cristallisé la formule de la série. On y retrouve un rail shooter nerveux, des embranchements multiples, des objectifs cachés, des répliques devenues cultes, une solide rejouabilité et cette capacité typiquement « Nintendo » à tirer le meilleur parti d’un concept simple.

C’est également cet épisode qui a durablement installé l’équipe Star Fox auprès des fans de Nintendo avec Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare, Slippy Toad et ROB 64. Sans oublier Star Wolf, Andross et tout le folklore du système Lylat. Une galerie de personnages qui a également gagné en popularité grâce à la série Super Smash Bros.

Star Fox 64 3D avait déjà tenté de moderniser l’expérience sur Nintendo 3DS, mais cette version Switch 2 va beaucoup plus loin, notamment grâce à une approche plus cinématographique. Cela passe par un doublage intégral en français, une bande-son orchestrale, des cinématiques entièrement refaites ainsi qu’une refonte complète des environnements. L’idée n’est donc pas seulement de rendre le jeu plus joli, mais de donner à cette aventure très arcade une autre ampleur.

21th Century Fox

Si cet opus est votre première approche avec la licence, sachez que nous incarnons Fox McCloud, le leader de l’escadron Star Fox, une équipe de pilotes d’élite chargée de protéger le système Lylat. Alors que le scientifique fou Andross, exilé sur la planète Venom après avoir mené des expériences dangereuses, lance une offensive militaire contre Corneria et menace l’ensemble de la galaxie, le général Pepper fait appel à Star Fox pour repousser l’invasion. Accompagné de ses fidèles coéquipiers Falco Lombardi, Peppy Hare et Slippy Toad, Fox entreprend un périple à travers plusieurs mondes du système Lylat afin de réduire Andross en compote.

Au fil de l’aventure, il devra également faire face à son passé et à l’héritage de son père James McCloud, un ancien membre de Star Fox disparu lors d’une précédente mission sur Venom. Un évènement tragique qui sert d’ailleurs de prologue au jeu et premier passage qui témoigne d’une meilleure vue d’ensemble sur les évènements.

Le remake renforce ainsi la dimension narrative (qui était assez limitée sur Nintendo 64) avec de nouvelles cinématiques, des briefings plus détaillés entre les missions et une mise en scène plus moderne. Ces ajouts permettent de mieux contextualiser les objectifs de l’escadron sans pour autant dénaturer l’esprit du jeu.

Le studio a d’ailleurs eu la bonne idée de ne pas en faire trop. Le remake conserve cette atmosphère minimaliste propre aux productions Nintendo des années 90. Cela se ressent notamment dans les dialogues qui adoptent volontairement un ton légèrement théâtral et parfois surjoué afin de renforcer l’image de héros d’action de l’équipe Star Fox.

La version française réalise d’ailleurs un excellent travail à ce niveau. On y retrouve plusieurs grands noms du doublage, comme Alexis Tomassian dans le rôle de Fox (Fry dans Futurama ou encore J.D. dans Scrubs) ainsi que Yoann Sover (voix française récurrente de Zac Efron et de Lucas Scott dans One Tree Hill).

Cette VF a un impact particulièrement fort pendant les missions grâce aux échanges radio constants entre les pilotes qui rendent les affrontements bien plus vivants et dynamiques. L’OST fait également un excellent travail pour nous mettre dans l’ambiance de ces joutes endiablées.

Goupil ou face

Toutefois, les nouveaux modèles des différents personnages ne feront pas l’unanimité. Ils adoptent en effet une approche beaucoup plus réaliste, avec des textures de fourrure détaillées et des proportions davantage inspirées des modèles animaliers. Cela n’enlève rien aux qualités du titre et relève évidemment des goûts de chacun, mais cette direction artistique a au moins le mérite de se rapprocher des illustrations et des marionnettes qui ont historiquement inspiré la série. Une vision d’ailleurs confirmée sur les réseaux sociaux par Takaya Imamura, créateur du design original des personnages.

Il faut néanmoins reconnaître que le style plus cartoon aperçu récemment dans Super Mario Galaxy le Film était bien plus séduisant.

En matière de gameplay, nous sommes face à un remake extrêmement respectueux de Star Fox 64 dans sa structure générale. On retrouve l’Arwing, les esquives, les tonneaux, les loopings, les tirs chargés, les bombes, les routes alternatives ainsi que cette progression par missions qui incite naturellement à recommencer l’aventure afin de découvrir de nouveaux embranchements.

Autre bon point de ce remake, les environnements qui deviennent plus lisibles, plus détaillés et avec une vraie profondeur de champ. Les décors gagnent en densité et les effets donnent plus d’impact aux combats. Même constat pour les champs d’astéroïdes, les océans pollués de Zoness ou les séquences spatiales qui profitent naturellement mieux de la puissance de la Switch 2. Le titre se montre d’ailleurs tout aussi agréable en mode docké qu’en mode portable.

Le passage à un affichage en 60 FPS constitue également un confort non négligeable pour un titre aussi dynamique, notamment lors des manœuvres de pilotage. Manette en main, on retrouve des sensations familières, mais avec une maniabilité bien plus souple. Le titre profite d’ailleurs de l’une des fonctionnalités phare de la Switch 2 : le mode souris. Cette alternative se révèle particulièrement convaincante et même très pratique pour relever certains défis. Il est aussi possible de l’utiliser dans le cadre du mode coopération de la campagne. Un joueur pilote alors l’Arwing tandis qu’un second utilise le Joy-Con droit en mode souris afin de gérer les tirs.

Un multi suffisant ?

Velan Studios n’aurait sans doute pas pu faire beaucoup mieux lorsqu’il s’agit de proposer un remake fidèle de Star Fox 64. Cependant, Star Fox sur Nintendo Switch 2 reste malheureusement limité par le caractère relativement simple de son matériau d’origine.

Tous les projets de remake ne présentent pas les mêmes défis. Là où un RPG ou un jeu d’action moderne peuvent facilement séduire un nouveau public, un rail shooter du passé se heurte naturellement à davantage de contraintes. Malgré toutes ses qualités, le jeu risque donc d’avoir plus de mal à retenir une partie des joueurs sur le long terme.

Nintendo a néanmoins fait des efforts pour étoffer l’expérience. On retrouve notamment un mode Défis qui revisite les missions de la campagne à travers de nombreux objectifs secondaires à accomplir. Mais c’est surtout le mode multijoueur compétitif à 4vs4, baptisé « Mode Combats », qui constitue la principale nouveauté. Trois modes de jeu sont proposés :

Corneria : l’objectif consiste à prendre le contrôle des zones entourant les tours de communication.

Fichina : le but est d’esquiver une pluie de météorites puis récupérer leur énergie en les détruisant une fois au sol.

Secteur Y : le but est de piller le trésor des pirates et de le remorquer jusqu’à sa base.

On n’y passera probablement pas des centaines d’heures, mais ce mode multijoueur a au moins le mérite de mettre pleinement à profit le concept d’escadron qui a toujours été au cœur de la série. Ici, la coopération se révèle bien plus importante que dans la campagne, où l’on se contente généralement de venir ponctuellement au secours de ses coéquipiers poursuivis par quelques chasseurs ennemis.

La vitesse des affrontements est telle qu’une bonne coordination entre les membres de l’équipe fait souvent toute la différence. Il est souvent question de s’allier avec un partenaire pour éliminer un adversaire lancé à ses trousses. Il y a également un petit côté aléatoire avec des bonus disséminés. Cela va d’un gros boost de vitesse à un système de leurre pour disparaitre durant un temps. Sans révolutionner la formule, ce petit espace compétitif apporte tout de même un supplément bienvenu.