Nacon se lance dans une procédure de redressement judiciaire, faute de pouvoir payer toutes ses dettes

Publié le :

Quelle étrange période pour Nacon. Alors qu’il s’apprête à lever le voile sur son futur line-up dans un Nacon Connect qui aura lieu la semaine prochaine, l’éditeur français se trouve en pleine crise financière suite à l’incapacité de son actionnaire majoritaire, Bigben Interactive, à rembourser son dernier prêt. Cela impacte directement Nacon, qui avait décidé de geler ses actions à la Bourse. Aujourd’hui, la situation prend un tournant encore plus inquiétant avec l’ouverture d’un redressement judiciaire.

