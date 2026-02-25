Nacon se lance dans une procédure de redressement judiciaire, faute de pouvoir payer toutes ses dettes

Une période trouble à la veille d’un Nacon Connect

Avec cette procédure, Nacon espère pouvoir continuer ses activités en mettant en pause le remboursement de ces dettes, même si cela ne pourra pas non plus durer très longtemps. Cette période peut durer jusqu’à 18 mois, le temps d’examiner la situation des créanciers et les contrats en cours. Tout cela pour espérer ne pas aboutir à une liquidation judiciaire, bien plus problématique :

« À ce jour, la Société fait état d’actifs disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible. Dans ce contexte, la Société va, dès aujourd’hui, procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. L’objectif de cette procédure est d’évaluer toutes les solutions permettant, dans les meilleures conditions, de pérenniser l’activité de la Société, protéger les salariés et maintenir les emplois tout en renégociant avec ses créanciers dans un cadre serein et apaisé. »

Naturellement, la suspension des actions à la Bourse est toujours suspendue jusqu’à nouvel ordre. Autant dire que le niveau d’anxiété chez tous les employés de l’éditeur est monté d’un cran depuis quelques jours. Nacon possède de nombreux studios allant de Spiders (GreedFall 2), Ishtar Games (Dead in Antares) à Passtech Games (Ravenswatch).

On ignore encore à quel point cette situation impactera ces studios, notamment si Nacon et Bigben ne parviennent pas à trouver les fonds nécessaires pour remettre leurs activités à flot. Aux dernières nouvelles, suite à son dernier refus bancaire, Bigben avait indiqué être en négociations avec d’autres entités pour l’aider à rembourser son prêt.