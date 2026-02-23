Nacon (Test Drive Unlimited, Styx) présentera ses jeux dans un Nacon Connect en mars prochain
Publié le :
Rédigé par Jordan
Alors que la situation n’est pas au beau fixe, Nacon prévoit tout de même d’organiser son rendez-vous annuel, et ce malgré ses soucis en Bourse. L’éditeur français a quelques problèmes à gérer du côté de son actionnaire majeur Bigben, mais cela ne l’empêche pas de nous donner rendez-vous pour un Nacon Connect, censé faire le point sur le line-up à venir.
L’éditeur français fera le point sur son avenir
Le moment n’est peut-être pas des plus opportuns pour Nacon, mais le show doit continuer, comme disait l’autre. Un nouveau Nacon Connect sera donc diffusé ce 4 mars à 20 heures, heure de Paris, et un premier teaser concernant l’événement vient d’être dévoilé.
Au programme de ce Nacon Connect, on aura droit à quelques nouvelles à propos de Cthulhu: The Cosmic Abyss (que nous avons récemment pu voir), mais aussi The Mound: Omen of Cthulhu, la version 1.0 de Dragonkin: The Banished ou encore le RPG Edge of Memories, sans oublier GreedFall 2 dont la version complète sortira quelques jours plus tard. On s’attend aussi à quelques surprises avec des jeux encore non-annoncés. Nacon oblige, un segment concernant les futurs accessoires du groupe sera également de la partie.
Pour suivre ce Nacon Connect en live, vous pourrez vous rendre sur Twitch ou bien sur YouTube, ainsi que sur notre site avec un récapitulatif des informations importantes.
