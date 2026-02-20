Nacon suspend temporairement son action en Bourse suite aux problèmes financiers de Bigben Interactive

De lourdes répercussions à prévoir pour Nacon ?

Suite au refus des banques d’allouer un plan de refinancement (d’un montant de 43 millions d’euros) pour permettre à Bigben de rembourser un prêt dont la date d’échéance était ce 19 février (refus motivé par un manquement d’information dans le contrat), Nacon se retrouve dans une sacrée panade. Les deux entités ont donc décidé de mettre en pause le cours de leurs actions en Bourse – étant donné qu’elles étaient en train de s’effondrer – le temps de trouver un moyen efficace de rembourser cette dette, comme l’indique Bigben dans un communiqué :

« Au regard des difficultés financières rencontrées par la Société face à cette situation, en particulier sur sa situation de trésorerie, la Société a immédiatement initiée des discussions avec ses principaux créanciers et partenaires financiers afin de lui permettre d’assurer la continuité de son exploitation et de restructurer sa dette, notamment obligataire. La Société envisage de recourir à des procédures destinées à faciliter la restructuration de son endettement sous l’égide du tribunal de commerce. Au regard de ce qui précède, la Société annonce avoir demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension du cours de ses actions (FR0000074072), et de ses Obligations (FR0014001WC2) à compter de l’ouverture des marchés ce jour. Il a également été décidé de suspendre le contrat de liquidité sur le titre Bigben Interactive. »

Si c’est bien Bigben qui est au cœur de ce problème financier, cela impacte aussi grandement l’éditeur français que l’on retrouve derrière Test Drive Unlimited: Solar Crown, Hell is Us, RoboCop: Rogue City ou encore le tout récent Styx: Blades of Greed. On ignore encore quelles pourraient être les répercussions pour Bigben en dehors d’un redressement judiciaire, et surtout pour Nacon, qui regarde son actionnaire majeur discuter avec plusieurs partenaires pour se remettre à flots financièrement.