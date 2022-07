Ravenswatch

Ravenswatch est un jeu d'action de type roguelike dans lequel on est plongé au sein d'univers de contes bien connus, comme le Petit Chaperon Rouge ou Beofwulf. Ces mondes ont été corrompues, et il faut alors incarner les célèbres personnages issus de ces derniers pour faire face à cette menace. Chaque personnage est unique et dispose de ses propres pouvoirs à améliorer. Le titre est jouable en solo, mais aussi en coopération jusqu'à quatre personne.