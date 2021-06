Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin aura sa démo jouable pour la fin du mois de juin

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin arrive très bientôt et Capcom a bien évidemment profité de l’E3 2021 pour nous le rappeler dans sa conférence avec un gros trailer qui récapitule ce à quoi l’on peut s’attendre. Nous avons surtout des informations sur une future démo ainsi le premier DLC gratuit.

Une démo et un DLC qui sent le chien mouillé

La suite du RPG sur 3DS nous dévoile de nombreux trailer consacrés à l’histoire, mais pour l’E3 2021, Capcom nous donne à boire et à manger. Tout d’abord, nous avons droit à un long trailer qui fait de nouveau la part belle au scénario mais qui nous montre aussi des séquences de combat au tour par tour où le héros effectue des attaques avec ses monsties. On rappel que le titre est une sorte de Pokémon-like où l’on combat avec les monstres de la saga au lieu de les chasser.

Afin que vous puissiez l’essayer, Capcom prévoit de lancer une démo gratuite le 25 juin prochain. Il sera possible de transférer les données de celle-ci dans le jeu complet lors de sa sortie afin de ne pas perdre votre progression. Enfin, nous avons eu un aperçu en vidéo de la première mise à jour gratuite. Elle ajoutera un nouveau monstie : le chumsky de Monster Hunter Rise. Il arrivera le 15 juillet prochain et d’autres mises à jour suivront un peu plus tard dans l’année.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira sur PC et Switch le 9 juillet prochain.