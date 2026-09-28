Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre

Les fans de metroidvania sont gâtés en cette fin d’année

Avis aux amateurs de metroidvania, Castlevania: Belmont’s Curse aura un peu de concurrence un mois après sa sortie. Nocturnal 2 a pris un peu de retard, mais il devrait désormais sortir le 10 novembre prochain, comme le studio nous l’annonce en vidéo. Une période forcément un peu spéciale étant donné que tous les regards seront braqués vers vous-savez-qui, mais pour celles et ceux qui adorent le genre, le rendez-vous méritera sans doute le coup d’œil.

Pas besoin d’avoir joué au premier épisode pour profiter de cette suite, sachez simplement que vous naviguerez ici dans les sombres ruelles de la cité d’Ytash à la recherche de tous ses secrets, au mépris de nombreux dangers.

Pour le moment, cette sortie se limite à la version Steam du jeu, même si le studio avait sous-entendu la possibilité de porter son jeu sur Nintendo Switch. À voir ce qu’il en sera une fois la version PC disponible.