Le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation sera bien moins difficile à obtenir que celui de Rebirth

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On l’a compris, Final Fantasy VII Revelation sera un jeu massif, puisque pour tout voir, il vous faudra sans doute jouer durant une centaine d’heures. Ce que les personnes qui chassent les trophées et les succès feront assurément. Rebirth proposait ici un sacré challenge pour obtenir la récompense ultime du trophée Platine, mais Naoki Hamaguchi promet que celui de Revelation sera bien plus aisé à obtenir.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Le grand public en tête

Vous n’aurez pas besoin de trop vous arracher les cheveux pour débloquer le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation. Même si le voyage ne sera pas de tout repos, le réalisateur du jeu a déclaré chez Anime Network (propos traduits par Genki) que cette récompense sera plus facile à obtenir que dans Rebirth, puisque ce dernier avait peut-être été trop compliqué :

« Nous ne nous attendions pas non plus à ce qu’autant de joueurs veuillent obtenir le trophée Platine. Je pense que nous avons sous-estimé ça. Le directeur des combats, Teruki Endo, a lui aussi vu la réaction des fans et s’est dit : « Oh non ! Je m’en veux, je regrette ! ». En comparaison, le trophée Platine sera plus facile à obtenir pour Revelation. Concernant la difficulté, nous prévoyons que 20 % des joueurs, voire davantage, seront en mesure de l’obtenir. »

Cela va dans le sens d’un jeu encore plus accessible que les deux premiers, chose que Hamaguchi veut vraiment pousser pour attirer le maximum de monde possible. Il a d’ailleurs déclaré que Revelation possédera plus d’indicateurs visuels à l’écran, alors que l’on pensait pourtant que l’industrie avait retenu la leçon à ce sujet :

« Dans Revelation, nous avons inclus plus de conseils à l’écran que dans nos précédents titres afin que même les joueurs qui ne sont pas familiers avec les jeux en monde ouvert puissent profiter de l’expérience sans se perdre. En suivant ces conseils, les joueurs peuvent explorer le monde de manière naturelle au fur et à mesure qu’il s’ouvre progressivement, révélant de nouveaux lieux à découvrir. Dans le même temps, certains joueurs expérimentés nous ont dit que les conseils pouvaient sembler un peu trop présents. En raison de ces retours, nous envisageons également des options qui permettraient aux joueurs de personnaliser la manière dont les conseils sont présentés. »

C’est effectivement ce que l’on a pu constater lors de notre essai du jeu à la Gamescom. Final Fantasy VII Revelation semble être un jeu qui vous prend par la main, parfois à l’extrême. Si l’on comprend que Square Enix vise ici un public qui aurait besoin de ces indications, des options pour les enlever ne seraient pas de refus tant elles peuvent ternir l’expérience.

Final Fantasy VII Revelation est attendu pour le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : 08/04/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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