Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer

Premiers pas dans un nouvel univers qui est là pour durer

Pas besoin de s’attarder très longtemps sur les premières images de Dawngazer pour se rendre compte que l’on y retrouve ici la patte visuelle de Vanillaware. Il s’agit là d’un action-RPG prévu sur PS5 et Switch 2, ainsi que sur PC, un marché sur lequel Vanillaware ne veut pas encore mettre totalement les pieds. Monochrome Corporation le fera en compagnie de Good Smile Company, qui servira d’éditeur sur ce projet. À la bande-son, on retrouve aussi Yoshimi Kudo, célèbre pour ses travaux sur Unicorn Overlord et Elden Ring.

Dawngazer est prévu comme étant le premier jeu d’une licence plus large nommée Ignisphere, qui représente le monde dans lequel se déroule ce projet. On ne sait pas encore si d’autres jeux sont prévus, ou s’il est question de projets d’animation, étant donné que Monochrome Corporation a aussi fait ses armes sur des animes comme Witch Hat Atelier et Medalist. Ce qui est sûr, c’est que des light novels de cette licence seront publiés par Kadokawa. Monochrome voit donc les choses en grand dès le départ.

Dawngazer devrait sortir dans le courant de l’année 2028 selon Automaton, mais aucune traduction française n’est annoncée pour le moment.