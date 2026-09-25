Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer

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Unicorn Overlord a presque ruiné Vanillaware avant sa sortie, mais les choses se sont bien terminées. Après cette aventure, Takafumi Noma (réalisateur du jeu en plus d’avoir travaillé sur 13 Sentinels: Aegis Rim et Dragon’s Crown) a tout de même décidé de voir si l’herbe était plus verte ailleurs en rejoignant Monochrome Studio, fondé par Tomohiko Deguchi, un autre vétéran de Vanillaware. On sait désormais pour quel projet, puisqu’un nouveau studio fondé au sein de cette entité a révélé les premières images de Dawngazer, un nouvel action-RPG qui prend place au sein d’un univers inédit.

Dawngazer // Source : Monochrome Corporation

Premiers pas dans un nouvel univers qui est là pour durer

Pas besoin de s’attarder très longtemps sur les premières images de Dawngazer pour se rendre compte que l’on y retrouve ici la patte visuelle de Vanillaware. Il s’agit là d’un action-RPG prévu sur PS5 et Switch 2, ainsi que sur PC, un marché sur lequel Vanillaware ne veut pas encore mettre totalement les pieds. Monochrome Corporation le fera en compagnie de Good Smile Company, qui servira d’éditeur sur ce projet. À la bande-son, on retrouve aussi Yoshimi Kudo, célèbre pour ses travaux sur Unicorn Overlord et Elden Ring.

Dawngazer est prévu comme étant le premier jeu d’une licence plus large nommée Ignisphere, qui représente le monde dans lequel se déroule ce projet. On ne sait pas encore si d’autres jeux sont prévus, ou s’il est question de projets d’animation, étant donné que Monochrome Corporation a aussi fait ses armes sur des animes comme Witch Hat Atelier et Medalist. Ce qui est sûr, c’est que des light novels de cette licence seront publiés par Kadokawa. Monochrome voit donc les choses en grand dès le départ.

Dawngazer devrait sortir dans le courant de l’année 2028 selon Automaton, mais aucune traduction française n’est annoncée pour le moment.

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Jaquette d'Unicorn Overlord
Unicorn Overlord
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Date de sortie : 08/03/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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