Armed Fantasia, le successeur spirituel de Wild Arms, voit ses finances être coupées, le projet pourrait ne jamais voir le jour

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S’il fallait définitivement tirer un trait sur un retour de Wild Arms, les fans de la série pouvaient au moins se tourner vers Armed Fantasia, qui reprenait beaucoup de codes de la première licence. Le jeu a eu droit à une campagne Kickstarter réussie, ce qui a attiré l’attention de Digital Bros (505 Games), qui a aussi soutenu le projet. Mais quelques années plus tard, Armed Fantasia serait arrivé dans une impasse et Digital Bros a décidé d’arrêter les frais.

Armed Fantasia

Fin de partie ?

C’est dans le dernier bilan financier de Digital Bros que la mauvaise nouvelle est annoncée. Quatre ans après le Kickstarter, qui avait récolté plus de 2 millions d’euros (pour Armed Fantasia ainsi que pour Penny Blood), l’éditeur décide de faire des économies et de mettre fin à son support sur ce projet. Il n’est pas la seule victime dans le lot, puisque le jeu Directorate: Novitiate a lui aussi été arrêté dans son élan, ce qui avait été annoncé un peu plus tôt dans l’année, au même titre que le free-to-play Battle Island :

« Ces décisions font suite à un examen approfondi du potentiel de chaque produit, compte tenu de l’évolution des conditions du marché et des investissements supplémentaires nécessaires pour achever le développement et lancer les jeux sur le marché. »

Une bien triste nouvelle, d’autant plus pour les personnes qui ont soutenu le projet via le Kickstarter. Le groupe indique qu’il s’attendait à ce que ces titres se vendent moins bien que ce qui était initialement prévu, alors que la campagne de financement avait pourtant prouvé que du monde s’intéressait à Armed Fantasia. On ignore ce qu’il adviendra de Penny Blood, qui avait quant à lui pour but d’aller séduire les fans de Shadow Hearts, ce qui est normal puisque le jeu n’a pas été récupéré par un éditeur aux dernières nouvelles.

C’est tout aussi flou concernant l’avenir de Wild Bunch Productions, le studio à l’origine d’Armed Fantasia. On imagine qu’une annulation pure et simple est plus probable que de trouver une autre source de financement, c’est pourquoi il ne faut sans doute pas avoir trop d’espoir sur une issue heureuse ici.

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