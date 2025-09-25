Monster Hunter Outlanders : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de chasse de Capcom et Timi Studio sur mobile (gameplay, bêta fermée…)

Cap sur l’île d’Aesoland

Dans Monster Hunter Outlanders, les joueurs incarnent un Aventurier embarqué dans une expédition qui tourne mal. Après une tempête, l’équipage se retrouve contraint d’atterrir en urgence sur une mystérieuse île, Aesoland. Ce territoire encore inexploré abrite un minerai rare, le Radiantite, capable de transformer la faune, la flore et même les croyances des habitants. Au cœur de cet environnement instable, l’objectif est de survivre, explorer et découvrir les secrets de cette ressource énigmatique.

L’île se divise en plusieurs régions aux climats variés, comme le « Grand Archipelago », une zone riche en champignons géants et en algues marines. Cet écosystème unique servira de terrain pour se familiariser avec le jeu. On pourra la fois chasser, construire des installations et participer à des événements spéciaux disséminés sur la carte, tels que l’équilibre des pierres Zen ou la chasse au trésor ailé. La démo présente au Tokyo Game Show permet d’ailleurs de parcourir cette zone.

Un gameplay repensé pour le mobile

Capcom et Timi Studio Group promettent une expérience fidèle à l’esprit Monster Hunter, tout en simplifiant les commandes pour les écrans tactiles. Les manettes bluetooth ne sont pas prises en charge pour le moment d’après les développeurs. Les armes classiques de la série sont de retour, avec un système de touches dédiées pour enchaîner les attaques et un verrouillage précis permettant de cibler les points faibles des monstres. L’auto-focus de la caméra et des indicateurs visuels aideront également les joueurs à mieux anticiper les mouvements ennemis.

Les armes confirmées pour le moment :

Grande épée

Longue épée

Doubles lames

Fusarbalète lourde

Fusarbalète légère

Arc

Lance

Les développeurs indiquent que davantage d’armes arriveront à l’avenir.

Côté contenu, le jeu proposera deux approches :

Solo, où l’on peut avancer dans l’histoire accompagné d’alliés contrôlés par l’IA.

Multijoueur, avec des équipes de quatre joueurs connectés, qui pourront coordonner leurs stratégies via chat vocal ou rapide.

Outlanders introduit aussi une dimension de rôles plus marquée. Trois classes principales dictent le style de jeu :

Assaut, spécialisée dans les dégâts directs.

Perturbateur, axée sur le contrôle et l’affaiblissement des créatures.

Soutien, qui soigne, protège et renforce ses alliés.

Le protagoniste principal, baptisé « l’Aventurier du Destin », peut alterner entre ces trois styles et manier toutes les armes disponibles. D’autres personnages rejoignent l’aventure, chacun avec son propre rôle, comme Midori l’épéiste, Pepe l’artilleur ou Madelyn l’archère. Autre nouveauté bien connu de la série, les compagnons. Aux traditionnels Palicos viennent s’ajouter les Rutaco (qui prend la forme d’un petit singe) et Trillan (un compagnon de type volatile), deux nouvelles espèces aux aptitudes distinctes. Ces alliés pourront être entraînés et personnalisés pour s’adapter aux différentes chasses.

Les monstres se « radiantises »

Outre les créatures emblématiques de la franchise, les chasseurs croiseront des “espèces Radiantes”, des variantes altérées par le Radiantite. Plus agressifs et imprévisibles, ces monstres devraient représenter un défi de taille et son capables d’entrer dans un état de frénésie particulièrement dangereux.

En parallèle, les joueurs disposeront d’outils pour interagir avec leur environnement, notamment la construction de structures facilitant l’exploration. La coopération sera également mise en avant avec des compétences de groupe, permettant d’augmenter considérablement les dégâts si les attaques sont parfaitement synchronisées.

Un modèle économique free to play encore flou

Monster Hunter Outlanders sortira sur iOS et Android en free-to-play avec des achats intégrés, mais le studio n’a pas encore précisé la nature exacte de ces microtransactions (cosmétiques, passe de saison, tirages, etc.). En outre, aucun indication sur une éventuelle sortie sur PC et encore mois sur consoles. On imagine que l’objectif est de rester sur les mobiles pour ne pas cannibaliser le secteur déjà occupé par Monster Hunter Wilds.

Comment rejoindre la bêta fermée pour Monster Hunter Outlanders

Avant sa sortie mondiale, Monster Hunter Outlanders passera par une phase de bêta fermée. Les inscriptions sont ouvertes du 24 septembre au 7 novembre 2025, avec des invitations envoyées dans les jours qui suivront. Le test débutera après la mi-novembre et permettra aux joueurs sélectionnés d’explorer en avant-première l’île d’Aesoland sur iOS et Android.

Capcom précise que cette bêta sera limitée en nombre de participants et que toutes les données seront effacées à la fin de la période d’essai. Les achats intégrés ne seront pas activés et les objets nécessaires à la progression seront distribués gratuitement via des événements internes. Côté technique, il faudra disposer d’un appareil récent (au minimum un iPhone 12 sous iOS 17 ou un smartphone Android doté de 8 Go de RAM et d’une puce équivalente au Snapdragon 888).