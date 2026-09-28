Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »

Ne parlez plus de licenciements, mais de « rationalisation »

Après tout, il ne faudrait pas demander à un PDG d’une grosse boîte de la tech d’agir avec un peu de décence et d’humanité. Ils ne sont pas là pour ça et ont probablement oublié comment faire. Satya Nadella en est un exemple frappant, surtout à quelques jours d’une nouvelle vague de licenciements chez Xbox. Interrogé sur la situation du groupe, le grand manitou de Microsoft se sent très bien dans ses baskets et vante les mérites de la « rationalisation » effectuée par Asha Sharma (puisqu’il ne faudrait surtout pas appeler un chat un chat), qui est « beau à voir » :

« Je suis très enthousiaste à propos des licences dont nous disposons actuellement. Si je considère les studios, le portefeuille de licences que nous possédons et notre capacité à nous appuyer sur ces atouts pour produire d’excellents jeux à l’avenir, je suis très confiant. L’équipe, et Asha en particulier, mène un travail de rationalisation, qui est beau à voir. »

On notera qu’il parle des licences avant des équipes, ce qui est loin d’être un détail tant la réorganisation chez Xbox de la semaine dernière a prouvé que ce sont les marques qui comptent, plutôt que les équipes. Qu’importe les personnes derrière le prochain Halo, tant qu’il y a un jeu Halo.

Nadella se montre ensuite optimiste quant au futur de Xbox en pensant qu’un retour à la croissance est possible dès la prochaine année fiscale, ce qui sera sans doute facilité par les 3 200 salaires en moins à payer :

« Il nous faut ensuite inventer le bon modèle économique durable qui nous permette de proposer des jeux vidéo à de plus en plus de monde. Cela a toujours été notre but, qui est d’être à la fois un excellent éditeur et un fabricant de plateforme majeur pour les jeux, aussi bien sur PC que sur Xbox. C’est donc notre but et je crois qu’Asha et son équipe ont annoncé qu’Xbox renouerait avec la croissance au cours de la prochaine année fiscale, c’est la stratégie qu’ils mettent en place tout en réalisant un travail remarquable pour produire d’excellents jeux. »

D’excellents jeux, mais avec moins de gens pour les faire donc (et moins de licences si on compte les studios redevenus indépendants). À voir si cela paiera.