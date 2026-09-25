Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone

Des concerts qui ne passeront malheureusement pas par la France

Beaucoup d’épisodes de la série Castlevania sont aujourd’hui en promotion sur diverses plateformes pour fêter le 40ᵉ anniversaire de la licence, mais Konami a également décidé de vous offrir le tout premier opus afin de renouer avec les racines de la série.

Sorti sur NES en 1986, Castlevania a marqué l’industrie de son empreinte, et si vous n’avez jamais joué au premier épisode, c’est l’occasion ou jamais. Enfin, à voir, puisque le jeu vous est en réalité offert sur iOS et Android, des plateformes pas forcément adéquates pour profiter au mieux d’un tel jeu. Mais si cela vous intéresse tout de même, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le jeu dans sa version NES sur votre smartphone jusqu’au 24 octobre prochain.

Pour ce qui est des autres célébrations de l’anniversaire (qui aura lieu demain, le 26 septembre), Konami prévoit d’organiser des concerts orchestraux pour la saga qui auront lieu à Tokyo, Londres et Los Angeles en 2027. Pas d’autres dates annoncées, mais si vous avez l’âme d’un mélomane, sachez que les albums Black & Red arriveront sur les plateformes de streaming dès demain.

Pour rappel, Castlevania: Belmont’s Curse sortira le 15 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, avec une démo prévue pour le 1ᵉʳ octobre.