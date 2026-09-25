Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone

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Castlevania célèbrera ses 40 ans durant les prochains mois à venir, et à cette occasion, Konami a entrepris de faire revivre la licence aux côtés d’Evil Empire et Motion Twin avec la sortie de Castlevania: Belmont’s Curse. mais d’autres célébrations sont aussi dans les cartons, et l’éditeur nous en révèle une partie aujourd’hui.

Logo des 40 ans de Castlevania // Source : Konami

Des concerts qui ne passeront malheureusement pas par la France

Beaucoup d’épisodes de la série Castlevania sont aujourd’hui en promotion sur diverses plateformes pour fêter le 40ᵉ anniversaire de la licence, mais Konami a également décidé de vous offrir le tout premier opus afin de renouer avec les racines de la série.

Sorti sur NES en 1986, Castlevania a marqué l’industrie de son empreinte, et si vous n’avez jamais joué au premier épisode, c’est l’occasion ou jamais. Enfin, à voir, puisque le jeu vous est en réalité offert sur iOS et Android, des plateformes pas forcément adéquates pour profiter au mieux d’un tel jeu. Mais si cela vous intéresse tout de même, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le jeu dans sa version NES sur votre smartphone jusqu’au 24 octobre prochain.

Pour ce qui est des autres célébrations de l’anniversaire (qui aura lieu demain, le 26 septembre), Konami prévoit d’organiser des concerts orchestraux pour la saga qui auront lieu à Tokyo, Londres et Los Angeles en 2027. Pas d’autres dates annoncées, mais si vous avez l’âme d’un mélomane, sachez que les albums Black & Red arriveront sur les plateformes de streaming dès demain.

Pour rappel, Castlevania: Belmont’s Curse sortira le 15 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, avec une démo prévue pour le 1ᵉʳ octobre.

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Jaquette de Castlevania: Belmont’s Curse
Castlevania: Belmont’s Curse
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Date de sortie : 15/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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