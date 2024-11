Monster Hunter Outlanders : Capcom annonce un jeu de survie en monde ouvert sur mobile

Monster Hunter Outlanders : plus fort que Monster Hunter Now ?

En 2022, Capcom et TiMi Studio Group, filiale du géant chinois Tencent, avaient annoncé leur collaboration pour le développement d’un nouveau jeu mobile dans l’univers de Monster Hunter. Deux ans plus tard, nous en apprenons davantage : ce projet a pris forme sous le nom de Monster Hunter Outlanders, un jeu de survie en monde ouvert spécialement conçu pour mobile.

Selon les premières informations, les joueurs pourront explorer diverses régions au sein d’une vaste carte ouverte, riche en écosystèmes naturels distincts. La chasse sera bien sûr au rendez-vous, en solo ou en équipe jusqu’à quatre joueurs, mais l’accent semble également mis sur une composante de crafting élaborée, alignée avec l’aspect survie du jeu. Il sera ainsi la possible de fabriquer et personnaliser des équipements et outils pour mieux s’adapter aux dangers rencontrés.

Développé par des spécialistes en matière de jeux mobiles ambitieux (Call of Duty Mobile, Honor of Kings, Pokemon Unite…), Monster Hunter Outlanders s’inscrit dans la lignée des jeux en monde ouvert à la Genshin Impact, comme le laissent entrevoir les premières images du trailer. Même si le titre semble visuellement très abouti, on attend tout de même d’en savoir plus, notamment au niveau des configurations demandées par les smartphones et tablettes. Dong Huang, producteur de TiMi Studio Group, déclare :

« Il est temps pour les joueurs mobiles de découvrir ce qui fait de Monster Hunter l’une des franchises les plus appréciées du jeu vidéo Monster Hunter Outlanders offre aux joueurs une expérience de chasse authentique dans un vaste monde ouvert, enrichi de fonctionnalités communautaires et de systèmes sociaux recherchés aujourd’hui. »

« Une expérience de chasse authentique » qui, en effet, se rapprochera bien plus des jeux que l’on connaît que Monster Hunter Now, qui est un Pokémon Go dans l’univers du jeu de chasse. Aucune date de sortie n’a été donnée pour le moment, mais on imagine que nous en saurons plus après la sortie du très attendu Monster Hunter Wilds sur PC et consoles.