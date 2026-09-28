Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En repêchant Hideo Kojima suite à sa rupture avec PlayStation, Xbox a fait un joli coup. Reste encore à savoir si celui-ci va s’avérer rentable. Les échos obtenus par Bloomberg concernant le retrait de Sony évoquaient une production qui accumulait les retards et qui dépassait déjà son budget, alors que les derniers jeux du studio n’avaient pas été des machines de rentabilité. La question est donc de savoir si Physint pourra rapporter quelque chose à Xbox, et pour le savoir, il faudra déjà connaître son budget.

Physint // Source : Kojima Productions

Kojima voit grand, mais peut-être pas autant

400 millions de dollars, c’est le chiffre ahurissant qui a tourné en boucle ce week-end à propos du budget de Physint. Il nous vient du journaliste Christopher Dring, qui a déclaré cela dans son podcast. Pour clarifier la chose, il a ensuite précisé qu’il s’agissait d’un bruit de couloir qu’il avait entendu, et non d’un chiffre précis. Un tel budget n’étonne même plus aujourd’hui tant on sait à quel point les prix ont flambé autour de la production AAA, mais souvent, on parle de AAA produits aux États-Unis, où les salaires sont plus élevés. Pour une production japonaise, cela semblait tout à fait excessif et peu vraisemblable.

Jason Schreier a quant à lui déclaré qu’il ne connaissait pas le véritable budget de Physint, mais selon ses sources, Xbox a conclu un accord avec Kojima Productions pour un budget « nettement inférieur » :

J’hésite à avancer des chiffres précis sans avoir vu les documents ou sans les avoir recoupés auprès de plusieurs sources directes.

« Car il y a beaucoup de chiffres différents ici : Il y a le chiffre initial pour Physint avec PlayStation, le budget vers lequel le projet se dirigeait, le chiffre évoqué lors des négociations, le coût estimé si certaines stars de premier plan avaient été impliquées, le montant accepté par Xbox et, enfin, le coût réel que le proejt aurait coûté à sa sortie. Cela dit, une personne chez Xbox ayant une connaissance directe de l’accord m’a indiqué que le contrat pour Physint avait été signé pour un montant nettement inférieur. »

Même pour ce joli coup de pub, on imagine en effet assez mal Xbox être prêt à s’engager sur un budget aussi conséquent, surtout lorsque Microsoft cherche à faire toutes les économies possibles dans sa branche gaming.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg

Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg

Conférence Xbox Tokyo Game Show : Résumé des annonces (Physint, Gachiakuta, Bloodstained…)

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Conférence Xbox Tokyo Game Show : Résumé des annonces (Physint, Gachiakuta, Bloodstained…)

Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD

pc xbox series
Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD

Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu

Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Minecraft Live 2026 : Nouvelle dimension, nouveau biome, parc d’attractions… Toutes les annonces à retenir
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft Live 2026
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam
pc
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam
ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre
pc ps5 xbox series
ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre
Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone
pc ps5 xbox series switch
Pour les 40 ans de Castlevania, Konami vous offre le tout premier épisode, mais sur votre smartphone
Le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation sera bien moins difficile à obtenir que celui de Rebirth
pc ps5 xbox series switch 2
Le trophée Platine de Final Fantasy VII Revelation sera bien moins difficile à obtenir que celui de Rebirth
Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer
ps5 xbox series switch ps4
Après Unicorn Overlord, son réalisateur Takafumi Noma dévoile son nouvel action-RPG : Dawngazer
Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent
pc ps5 xbox series
Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent
Armed Fantasia, le successeur spirituel de Wild Arms, voit ses finances être coupées, le projet pourrait ne jamais voir le jour
Armed Fantasia, le successeur spirituel de Wild Arms, voit ses finances être coupées, le projet pourrait ne jamais voir le jour
L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes
pc stadia ps4 xbox one
L’anime Sekiro: No Defeat sera diffusé sur Crunchyroll en janvier et comportera 8 épisodes
Prince of Persia: The Lost Crown est jouable sans frais supplémentaires pendant une semaine pour les abonnés Switch Online
switch
prince of Persia: the lost crown
GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats
ps5 xbox series
GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats
Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch
pc ps5 xbox series
Control Resonant sort aujourd’hui et corrige l’un de ses plus gros défauts avec un premier patch
Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite
pc ps5 xbox series
Selon un ex-employé de Bethesda, Starfield ne s’est probablement pas vendu assez pour espérer une suite
GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu
Ed Boon (NetherRealm) dément la rumeur autour d’un playtest autour d’Injustice 3, mais ne nie pas l’existence du jeu
Ed Boon (NetherRealm) dément la rumeur autour d’un playtest autour d’Injustice 3, mais ne nie pas l’existence du jeu
Sur Steam, Quake Champions n’est plus gratuit, il faudra désormais payer découvrir le jeu
pc
Sur Steam, Quake Champions n’est plus gratuit, il faudra désormais payer découvrir le jeu
World’s Edge (Age of Empires) perd la moitié de son équipe dans son transfert chez Activision, son prochain jeu serait annulé
World’s Edge (Age of Empires) perd la moitié de son équipe dans son transfert chez Activision, son prochain jeu serait annulé
« Je suppose que quelqu’un, quelque part, est juste très cupide » : Tim Schafer dit ne pas comprendre la crise que traverse l’industrie
« Je suppose que quelqu’un, quelque part, est juste très cupide » : Tim Schafer dit ne pas comprendre la crise que traverse l’industrie
Beat Saber annonce sa plus grosse mise à jour avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle campagne et beaucoup d’autres choses
playstation vr meta quest playstation vr 2 steamvr
Beat Saber annonce sa plus grosse mise à jour avec un nouveau mode de jeu, une nouvelle campagne et beaucoup d’autres choses