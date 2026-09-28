Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela

Kojima voit grand, mais peut-être pas autant

400 millions de dollars, c’est le chiffre ahurissant qui a tourné en boucle ce week-end à propos du budget de Physint. Il nous vient du journaliste Christopher Dring, qui a déclaré cela dans son podcast. Pour clarifier la chose, il a ensuite précisé qu’il s’agissait d’un bruit de couloir qu’il avait entendu, et non d’un chiffre précis. Un tel budget n’étonne même plus aujourd’hui tant on sait à quel point les prix ont flambé autour de la production AAA, mais souvent, on parle de AAA produits aux États-Unis, où les salaires sont plus élevés. Pour une production japonaise, cela semblait tout à fait excessif et peu vraisemblable.

Jason Schreier a quant à lui déclaré qu’il ne connaissait pas le véritable budget de Physint, mais selon ses sources, Xbox a conclu un accord avec Kojima Productions pour un budget « nettement inférieur » :

J’hésite à avancer des chiffres précis sans avoir vu les documents ou sans les avoir recoupés auprès de plusieurs sources directes.

« Car il y a beaucoup de chiffres différents ici : Il y a le chiffre initial pour Physint avec PlayStation, le budget vers lequel le projet se dirigeait, le chiffre évoqué lors des négociations, le coût estimé si certaines stars de premier plan avaient été impliquées, le montant accepté par Xbox et, enfin, le coût réel que le proejt aurait coûté à sa sortie. Cela dit, une personne chez Xbox ayant une connaissance directe de l’accord m’a indiqué que le contrat pour Physint avait été signé pour un montant nettement inférieur. »

Même pour ce joli coup de pub, on imagine en effet assez mal Xbox être prêt à s’engager sur un budget aussi conséquent, surtout lorsque Microsoft cherche à faire toutes les économies possibles dans sa branche gaming.