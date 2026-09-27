Minecraft Live 2026 : Nouvelle dimension, nouveau biome, parc d’attractions… Toutes les annonces à retenir

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Minecraft est l’un des projets vidéoludiques les plus actifs depuis son lancement. Avec une base acquise de 425 millions de ventes selon les chiffres d’Asha Sharma et près de 300 000 nouvelles personnes qui jouent au jeu pour la première fois chaque jour, on peut comprendre pourquoi Mojang Studios est traité un peu à part des autres Xbox Games Studios, tout en restant plutôt épargné par les vagues hémorragiques de licenciements. Le jeu cubique tenait son traditionnel Minecraft Live hier soir, l’occasion de faire de belles annonces pour la suite, à seulement quelques jours de la sortie de Minecraft Dungeons II.

Minecraft Live 2026
Minecraft Live 2026 // Source : ActuGaming

Minecraft Dungeons II livre ses dernières infos

Dans cette présentation de 25 minutes, Mojang Studios n’a pas pu passer à côté la prochaine actualité de la licence, à savoir la sortie ce mardi 29 septembre de Minecraft Dungeons II, la déclinaison dungeon crawler à venir sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1 et 2 et Xbox Game Pass (Ultimate et PC) dès son lancement. Suite directe du premier opus, le jeu en 3D isométrique sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs et joueuses.

Si le titre était présent dans le direct, c’était surtout pour nous montrer de toutes nouvelles séquences inédites, notamment par le biais d’un journal de développeurs. Au programme de cette nouvelle aventure, une tonne de trésors, de mobs à défourailler mais aussi l’exploration de nouvelles contrées, dont une nouvelle dimension, alors que la Surface est menacée par une attaque massive. Les habitants devant quitter leur nid douillet, ils vont devoir trouver refuge à Brave Haven, de l’autre côté de l’océan, une contrée pas si tranquille que cela…

La structure même du jeu se voit améliorée, passant de missions linéaires à un monde interconnecté et bien plus ouvert, avec une vraie liberté d’exploration, d’autant plus que la capacité de sauter est désormais implémentée pour plus de verticalité et des combats dynamisés en conséquence. L’inventaire a également été remanié, avec la présence désormais de talismans, un nouveau type d’objets aux bonus passifs.

Le jeu a aussi annoncé plusieurs DLC à venir pour découvrir de nouveaux lieux. Mais LA nouveauté majeure de cet opus, ce sont les failles qui vont vous transporter dans une toute nouvelle dimension The Sift, déjà dévoilée il y a plusieurs semaines (voir ci-dessous). Un lieu regorgeant de vie mais surtout d’âmes, aux multiples biomes dont un biome désertique, la Carapace.

Une toute nouvelle dimension en approche, une première… en 14 ans

L’une des surprises de la présentation était en réalité liée à The Sift, qui fera partie intégrante de l’aventure Minecraft originale (Java et Bedrock) en 2027 et ce n’est pas un petit événement. En effet, c’est la première fois en 14 ans qu’une nouvelle dimension est ajoutée à Minecraft après la Surface, le Nether et l’End. On a pu avoir un premier aperçu de cette dimension qui fera d’abord son entrée dans Minecraft Dungeons II à la suite du direct. On ne sait pas encore comment le Sift sera accessible, notamment tout au long de la campagne ou s’il représentera une zone plus tardive dans la progression.

D’autres annonces en vrac ont été faites notamment de futures améliorations pour les créateurs afin de prolonger leur talent et le partager avec le reste du monde, mais aussi les prochaines mises à jour pour Minecraft Vanilla (la version classique sans mod), qui vient de lancer Wilderness Bound, ou encore un pack d’effets sonores. Alors que Minecraft Java et Bedrock, l’expérience la plus répandue incluant des mods et pouvant tourner sur consoles et mobiles, débarquera dès le 27 octobre en version native sur Nintendo Switch 2 (jusqu’alors seulement rétrocompatible), Mojang Studios a surpris tout le monde en annonçant deux nouveautés majeures à venir dans les prochains mois : la nouvelle dimension, The Sift, mais aussi le nouveau Game Drop : un tout nouveau biome, les Ice Caves, qui entreront bientôt en phase de test.

Les cavernes de glace débarquent cet hiver

Pour la première fois, les étendues neigeuses ne seront pas explorables qu’en surface mais bel et bien en profondeur grâce à des grottes glacées. De nouveaux blocs de glace permettront un ajout naturel de lumière, mais aussi de nouvelles fantaisies créatives. Les cavernes réagiront également à l’apport de lumière due aux torches, qui pourraient faire fondre des stalactites et vous infliger de lourdes pertes, d’autant plus que de multiples menaces souterraines vous y attendent comme les creepers, les zombies ou même les nouveaux zombies gelés qui vous fonceront dessus en plus d’attaquer de diverses manières.

Les minerais seront également présents en nombre dans ces structures que vous pourrez miner très rapidement du fait de leur fragilité, mais vous pourrez aussi obtenir des boules de glace ou des potions gelées, très utiles en PvP pour conférer un statut gelé à votre adversaire, le ralentir et donc lui infliger plus de dégâts.

Le parc d’attractions avance, un Hôtel thématique annoncé

Vous le savez probablement, un parc d’attractions entièrement dédié à l’univers de Minecraft est en préparation du côté de la Grande-Bretagne pour 2027 (plus précisément au Chessington World of Adventures Resort de Londres). Minecraft World était de retour pendant le Minecraft Live pour nous présenter les premières images d’un de ses roller coasters, l’Escape The Neither, mais aussi pour nous présenter le Minecraft Hotel, entièrement sur le thème du jeu, et qui suivra bien entendu l’ouverture du parc juste à côté. Pas plus d’informations pour l’instant.

Pour voir l’intégralité du live, vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous, ainsi que d’autres petites incursions proposées sur la chaîne YouTube officielle.

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Date de sortie : 18/11/2011

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Minecraft pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch 2

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