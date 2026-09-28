God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées

Le contenu de l’édition Deluxe de God of War: Laufey

Sony nous informe aujourd’hui que les précommandes de God of War: Laufey ne devraient pas tarder à ouvrir, puisqu’il sera possible de réserver votre exemplaire du jeu dès le 29 septembre à 10 heures du matin, soit demain.

On rappelle qu’il s’agit là de l’un des derniers jeux PlayStation Studios à avoir droit à une édition physique avant que le constructeur délaisse totalement ce marché, au grand dam d’une partie du public et même de l’industrie.

Mais plutôt que de nous présenter celle-ci ou d’avoir préparé une édition collector, Sony se contentera de nous dévoiler le contenu de l’édition numérique Deluxe de God of War: Laufey, à savoir :

Ensemble d’armure Alchimie obscure

Lame Alchimie obscure

Écailles d’archère Alchimie obscure

Catalyseur Alchimie obscure

Pack de ressources en jeu

Mini artbook numérique

Bande-son numérique officielle

De plus, si vous précommandez le jeu, vous aurez accès aux bonus suivants :

Ensemble d’armure Dernière volonté

Apparence Feuilles d’or pour Phranque

Pack de ressources en jeu

Faye vise dans le mille

Après avoir fait le point sur les précommandes, Sony a présenté via son PlayStation Blog quelques images en plus pour God of War: Laufey, dont une nouvelle arme pour Faye : l’arc-serpent. Il porte bien son nom puisqu’il s’agit d’un arc qui se transforme en serpent, qui sera aussi utile à distance qu’aux corps-à-corps. Faye pourra cibler certaines zones du corps des ennemis pour les neutraliser, et si l’arc possédera bien un mode Visée accrue, il pourra aussi être dégainé à la volée lors de combos avec d’autres armes pour des tirs rapides.

On a aussi droit à une nouvelle image de l’antagoniste de cet épisode, ainsi qu’à un face-à-face plus tendu qu’amoureux entre Faye et Kratos, une manière de rappeler à tout le monde que le dieu de la guerre ne sera jamais très loin.

Pour rappel, God of War: Laufey sortira le 16 février 2027 sur PlayStation 5.