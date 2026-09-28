God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
Pour oublier un Marvel’s Wolverine qui n’aura peut-être pas autant convaincu qu’espéré, Sony se tourne maintenant vers la promotion de God of War: Laufey. Ce nouvel épisode arrivera au début de l’année 2027, et si l’on connaissait déjà sa date de sortie, il nous était encore impossible de précommander le jeu. Cela changera dans quelques heures, et pour fêter l’ouverture des précommandes, le constructeur dévoile de nouvelles images tout en détaillant l’édition Deluxe.
Le contenu de l’édition Deluxe de God of War: Laufey
Sony nous informe aujourd’hui que les précommandes de God of War: Laufey ne devraient pas tarder à ouvrir, puisqu’il sera possible de réserver votre exemplaire du jeu dès le 29 septembre à 10 heures du matin, soit demain.
On rappelle qu’il s’agit là de l’un des derniers jeux PlayStation Studios à avoir droit à une édition physique avant que le constructeur délaisse totalement ce marché, au grand dam d’une partie du public et même de l’industrie.
Mais plutôt que de nous présenter celle-ci ou d’avoir préparé une édition collector, Sony se contentera de nous dévoiler le contenu de l’édition numérique Deluxe de God of War: Laufey, à savoir :
- Ensemble d’armure Alchimie obscure
- Lame Alchimie obscure
- Écailles d’archère Alchimie obscure
- Catalyseur Alchimie obscure
- Pack de ressources en jeu
- Mini artbook numérique
- Bande-son numérique officielle
De plus, si vous précommandez le jeu, vous aurez accès aux bonus suivants :
- Ensemble d’armure Dernière volonté
- Apparence Feuilles d’or pour Phranque
- Pack de ressources en jeu
Faye vise dans le mille
Après avoir fait le point sur les précommandes, Sony a présenté via son PlayStation Blog quelques images en plus pour God of War: Laufey, dont une nouvelle arme pour Faye : l’arc-serpent. Il porte bien son nom puisqu’il s’agit d’un arc qui se transforme en serpent, qui sera aussi utile à distance qu’aux corps-à-corps. Faye pourra cibler certaines zones du corps des ennemis pour les neutraliser, et si l’arc possédera bien un mode Visée accrue, il pourra aussi être dégainé à la volée lors de combos avec d’autres armes pour des tirs rapides.
On a aussi droit à une nouvelle image de l’antagoniste de cet épisode, ainsi qu’à un face-à-face plus tendu qu’amoureux entre Faye et Kratos, une manière de rappeler à tout le monde que le dieu de la guerre ne sera jamais très loin.
Pour rappel, God of War: Laufey sortira le 16 février 2027 sur PlayStation 5.