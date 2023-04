Monster Hunter Now est annoncé sur mobiles, la licence obtient son propre Pokémon GO

La chasse reprend partout autour de vous

Capcom et Niantic veulent nous faire chasser des grosses bestioles en bas de chez nous, avec ce nouveau jeu en réalité augmentée qui reprend tous les codes de Pokémon GO pour les adapter à l’univers de Monster Hunter.

Vous pourrez donc vous prendre pour un vrai chasseur et parcourir les rues de votre ville à la recherche de monstres à trucider en compagnie de vos amis.

Puisqu’une chasse demande un investissement dans Monster Hunter, Niantic a décidé d’introduire la mécanique de « Paintball », qui permettra de marquer les monstres croisés pour ensuite les affronter tranquillement chez soi lorsque l’on aura plus de temps ou lorsque l’on retrouvera nos amis pour chasser ensemble plus facilement. Quand on ne chassera pas, on pourra se promener dans les rues pour faire le plein d’objets et de ressources afin de faire progresser notre chasseur.

Si le titre vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà vous préenregistrer sur le site officiel. Pour le moment, ce Monster Hunter Now devrait sortir dès le mois de septembre partout dans le monde entier sur iOS et Android.

Étant donné que la licence est très populaire au Japon, notamment lorsqu’il s’agit d’épisodes mobiles, on ne doute pas vraiment du succès de ce titre sur ce territoire, mais il faudra aussi qu’il puisse convaincre le reste du monde s’il ne veut pas fermer ses serveurs trop tôt comme bien d’autres jeux du genre.