Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent

Approfondir le PvP tout en poussant le PvE

Del Chafe III, réalisateur sur Marathon, et plusieurs membres de l’équipe reviennent sur ce qui a fonctionné dans le jeu, et ce qui a pu décevoir certaines attentes. L’idée était de réellement se concentrer sur l’aspect PvP du titre dans un premier temps, et rien d’autre :

« Une des choses que nous avons apprises à la sortie est que notre jeu est assez niche. C’est pour les gens qui aiment se donner à fond en PvP. Et pour être honnête, nous sommes beaucoup dans l’équipe à aimer ce genre d’expériences. »

Ce qui n’a pas fonctionné, et la directrice créative Julia Nardin a déclaré qu’un jeu Bungie devait être plus qu’un jeu PvP, plus qu’un jeu PvPvE :

« Nous avons tous les deux parlé [en s’adressant à Del Chafe III] des éléments qui forment l’ADN de Bungie, et ce jeu en contient beaucoup, mais il manque des brins à cet ADN. Au cours de la prochaine année, notre job est de réintégrer ces brins pour créer une expérience que les joueurs reconnaîtront comme étant indéniablement Bungie. »

Maintenant, Bungie veut que Marathon soit plus qu’un jeu d’extraction, pour devenir le point de départ vers d’autres types d’expériences. Cela ne veut pas dire que Marathon devient une sorte de Destiny, mais l’idée est de diversifier les approches pour aller pêcher un plus large public, tout en conservant l’expérience de base.

Parmi les nouveautés attendues listées sur le site officiel, il y aura d’abord de nouvelles missions d’introduction pour rendre l’apprentissage des bases un peu moins difficile que par le passé. Au mois de décembre, le premier mode PvE permanent sera introduit, avec de nouvelles possibilités de builds ainsi qu’un espace social pour rendre l’expérience un peu plus communautaire. Un mode de match à mort sera aussi de la partie, pour du PvP plus traditionnel.

En mars, on nous promet un environnement plus cohérent entre le PvE et le PvP, avec une progression approfondie, de nouvelles zones et des ennemis inédits, avec un peu plus de place pour la narration. C’est donc en quelque sorte avec cette mise à jour que Marathon repartira sur de nouvelles bases.