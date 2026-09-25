Bungie fait le point sur l’avenir de Marathon et les mises à jour à venir, qui apporteront un mode PvE permanent

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Cette semaine aura été placée sous le signe du mea culpa chez Bungie. Le studio a d’abord publié une première vidéo pour présenter ses excuses à propos du support de Destiny 2, en promettant de réinstaurer les anciennes campagnes pour faire amende honorable. Il a aussi été question du support de Marathon, mais avec des promesses un peu plus floues. Ce n’était que parce qu’une deuxième vidéo introspective était en cours de route.

Marathon // Source : Bungie

Approfondir le PvP tout en poussant le PvE

Del Chafe III, réalisateur sur Marathon, et plusieurs membres de l’équipe reviennent sur ce qui a fonctionné dans le jeu, et ce qui a pu décevoir certaines attentes. L’idée était de réellement se concentrer sur l’aspect PvP du titre dans un premier temps, et rien d’autre :

« Une des choses que nous avons apprises à la sortie est que notre jeu est assez niche. C’est pour les gens qui aiment se donner à fond en PvP. Et pour être honnête, nous sommes beaucoup dans l’équipe à aimer ce genre d’expériences. »

Ce qui n’a pas fonctionné, et la directrice créative Julia Nardin a déclaré qu’un jeu Bungie devait être plus qu’un jeu PvP, plus qu’un jeu PvPvE :

« Nous avons tous les deux parlé [en s’adressant à Del Chafe III] des éléments qui forment l’ADN de Bungie, et ce jeu en contient beaucoup, mais il manque des brins à cet ADN. Au cours de la prochaine année, notre job est de réintégrer ces brins pour créer une expérience que les joueurs reconnaîtront comme étant indéniablement Bungie. »

Maintenant, Bungie veut que Marathon soit plus qu’un jeu d’extraction, pour devenir le point de départ vers d’autres types d’expériences. Cela ne veut pas dire que Marathon devient une sorte de Destiny, mais l’idée est de diversifier les approches pour aller pêcher un plus large public, tout en conservant l’expérience de base.

Parmi les nouveautés attendues listées sur le site officiel, il y aura d’abord de nouvelles missions d’introduction pour rendre l’apprentissage des bases un peu moins difficile que par le passé. Au mois de décembre, le premier mode PvE permanent sera introduit, avec de nouvelles possibilités de builds ainsi qu’un espace social pour rendre l’expérience un peu plus communautaire. Un mode de match à mort sera aussi de la partie, pour du PvP plus traditionnel.

En mars, on nous promet un environnement plus cohérent entre le PvE et le PvP, avec une progression approfondie, de nouvelles zones et des ennemis inédits, avec un peu plus de place pour la narration. C’est donc en quelque sorte avec cette mise à jour que Marathon repartira sur de nouvelles bases.

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Jaquette de Marathon
Marathon
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Date de sortie : 05/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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