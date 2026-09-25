Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam

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Heureusement qu’il y a quelques belles histoires pour contrebalancer toutes les mauvaises nouvelles que nous assène l’industrie 24 heures sur 24. Cette fois-ci, c’est du côté de la scène indépendante que l’on retrouve l’un des jeux qui fonctionnent le mieux cette semaine, avec Dressmaker, un titre dans lequel votre talent de couture est primordial.

Dressmaker // Source : Cozy Lives

Des chiffres à faire pâlir certains productions plus importantes

Tout est dit dans son nom : Dressmaker vous invite à coudre les plus belles robes en laissant votre talent créatif et votre imagination faire le travail. Vous devrez répondre aux demandes de votre clientèle en choisissant les bons tissus, en étant habile avec une machine à coudre, et en faisant preuve de précision. Le concept est simple, charmant et surtout reposant, et c’est peut-être parce que tout le monde a besoin d’un peu de fraîcheur que le jeu cartonne, même si c’est loin d’être un pionnier dans le genre.

Sur Steam, on remarque que le jeu a atteint un pic à plus de 19 000 personnes en simultané, et ne cesse d’attirer les regards depuis sa sortie en début de semaine. Il a même attisé la curiosité de Katsuhiro Harada, ancienne tête pensante de Tekken désormais chez SNK.

Un projet qui part du coeur

Le jeu est né d’une idée commune entre Sabrina Becker et Jonathan Hau-Yoon. Adorant le monde de la couture, Becker aurait voulu en faire sa profession avant d’être diagnostiquée du syndrome d’Ehlers-Danlos, qui rendait ce travail trop fatigant. Ayant fait ses armes sur plusieurs jeux auparavant, comme Broforce ou Terra Nil, son partenaire Hau-Yoon a commencé à expérimenter autour de l’idée de la couture dans un jeu, et avec l’aide de l’éditeur Free Lives, le projet Dressmaker est né. Il n’aura fallu que 24 heures pour rembourser les frais de développement :

« En tant que développeur de jeux, je considère qu’il est dangereux d’aimer son propre jeu. Croire trop fort en un projet peut nous rendre aveugles à ses défauts et trop optimistes quant à ses performances, et cela risque aussi de nous faire consacrer des années de notre vie à quelque chose qui ne pourra pas nous faire vivre. […] Imaginez donc mon soulagement lorsque 24 heures après le lancement, des centaines de joueurs ont laissé des avis affirmant que c’était aussi le jeu de leurs rêves. Notre serveur Discord a été envahi par de nouveaux joueurs partageant leurs robes (ou qui demandaient une assistance technique). J’ai vu des tas de streamers et de YouTubeurs y jouer, et j’ai vu le nom du jeu partout sur les réseaux sociaux. Il s’avère que mon optimisme était justifié et que je ne suis pas (si) fou !!! »

Une belle histoire qui fait du bien et que l’on aimerait voir plus souvent. Dressmaker est disponible sur Steam à moins de 14 € en ce moment, et si le jeu n’est pas traduit en français, il mérite au moins le coup d’œil de toutes celles et ceux qui aiment le milieu de la couture et de la mode.

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