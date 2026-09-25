ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre

Jouez sans le stress de prendre une balle dans le dos

Bungie a déjà exprimé son envie de proposer davantage de modes PvE dans Marathon à l’avenir, et voici qu’Embark Studios lui emboîte le pas avec ARC Raiders. Dans un post publié sur le blog officiel du jeu, on apprend que le studio veut tester un mode PvE dans son jeu phare, qu’il justifie par l’envie d’explorer la vision originale du jeu, qui était justement tournée vers le PvE en coopération :

« Nous avions initialement imaginé un jeu coopératif PvE avec du loot à obtenir dans des raids. Si le concept était prometteur, nous avons rencontré des obstacles majeurs et avons finalement décidé de repartir de zéro pour créer l’aventure d’extraction PvPvE sous haute tension que vous connaissez aujourd’hui. Cependant, lors du lancement du jeu, nous avons eu une agréable surprise : ce ne sont pas seulement les amateurs d’extraction-shooters qui ont rejoint la Rust Belt, mais un public varié ayant trouvé des façons uniques d’apprécier cet univers. »

Embark Studios dit avoir analysé les différents comportements en jeu pour se rendre compte que les joueurs solidaires représentaient plus d’un tiers de la communauté, tandis qu’un autre tiers restait concentré sur le PvP. Et si ce dernier groupe a stagné, le premier n’a fait qu’évoluer au fil du temps.

Le studio veut donc tester un mode PvE qui sera disponible du 13 au 20 octobre prochain. Parlons plutôt de matchmaking, puisque vous pourrez profiter du jeu de cette façon en vous entourant uniquement de gens qui veulent la même chose, et où le friendly fire sera désactivé. Certains lieux seront malgré tout laissés de côté ici et resteront PvP :

« L’expérience PvE proposée lors de ce test permet aux joueurs de récupérer des ressources, d’accomplir des quêtes et d’explorer tout en étant relativement à l’abri des autres joueurs hostiles. L’objectif n’est pas de tester des moyens de rendre le PvE plus difficile ou d’expérimenter un nouveau système de progression PvE, mais plutôt d’offrir aux joueurs une alternative aux affrontements PvP. Nous serons à l’écoute de vos retours après le test et de vos attentes concernant cette fonctionnalité. »

Ce test pourrait donc amener quelque chose de plus durable, ce qui permettrait peut-être à ARC Raiders d’attirer un tout nouveau public, ou de faire revenir celui qui s’est fait la malle.