ARC Raiders va aussi se mettre au PvE avec un matchmaking dédié qui sera temporairement disponible en octobre

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Le genre de l’extraction-shooter serait-il arrivé dans une impasse ? Alors qu’il déchaînait les foules l’an dernier, il rencontre aujourd’hui quelques soucis avec un Marathon pas assez solide sur ses appuis, et un ARC Raiders en perte de vitesse. Il est intéressant de voir que face à ces résultats, Bungie et Embark Studios se tournent vers la même chose : des modes PvE.

ARC Raiders // Source : Embark Studios

Jouez sans le stress de prendre une balle dans le dos

Bungie a déjà exprimé son envie de proposer davantage de modes PvE dans Marathon à l’avenir, et voici qu’Embark Studios lui emboîte le pas avec ARC Raiders. Dans un post publié sur le blog officiel du jeu, on apprend que le studio veut tester un mode PvE dans son jeu phare, qu’il justifie par l’envie d’explorer la vision originale du jeu, qui était justement tournée vers le PvE en coopération :

« Nous avions initialement imaginé un jeu coopératif PvE avec du loot à obtenir dans des raids. Si le concept était prometteur, nous avons rencontré des obstacles majeurs et avons finalement décidé de repartir de zéro pour créer l’aventure d’extraction PvPvE sous haute tension que vous connaissez aujourd’hui. Cependant, lors du lancement du jeu, nous avons eu une agréable surprise : ce ne sont pas seulement les amateurs d’extraction-shooters qui ont rejoint la Rust Belt, mais un public varié ayant trouvé des façons uniques d’apprécier cet univers. »

Embark Studios dit avoir analysé les différents comportements en jeu pour se rendre compte que les joueurs solidaires représentaient plus d’un tiers de la communauté, tandis qu’un autre tiers restait concentré sur le PvP. Et si ce dernier groupe a stagné, le premier n’a fait qu’évoluer au fil du temps.

Le studio veut donc tester un mode PvE qui sera disponible du 13 au 20 octobre prochain. Parlons plutôt de matchmaking, puisque vous pourrez profiter du jeu de cette façon en vous entourant uniquement de gens qui veulent la même chose, et où le friendly fire sera désactivé. Certains lieux seront malgré tout laissés de côté ici et resteront PvP :

« L’expérience PvE proposée lors de ce test permet aux joueurs de récupérer des ressources, d’accomplir des quêtes et d’explorer tout en étant relativement à l’abri des autres joueurs hostiles. L’objectif n’est pas de tester des moyens de rendre le PvE plus difficile ou d’expérimenter un nouveau système de progression PvE, mais plutôt d’offrir aux joueurs une alternative aux affrontements PvP. Nous serons à l’écoute de vos retours après le test et de vos attentes concernant cette fonctionnalité. »

Ce test pourrait donc amener quelque chose de plus durable, ce qui permettrait peut-être à ARC Raiders d’attirer un tout nouveau public, ou de faire revenir celui qui s’est fait la malle.

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Jaquette d'ARC Raiders
ARC Raiders
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Date de sortie : 30/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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